H Γκοφ... γλίστρησε στο γρασίδι κι αποκλείστηκε στο Βερολίνο (vid)

H Kόκο Γκοφ δύο σχεδόν εβδομάδες μετά τον θρίαμβό της στο Roland Garros, ξεκίνησε με ήττα την περίοδο στο γρασίδι, η Κινέζα, Γουάνγκ Σιγιού νίκησε την 22χρονη Αμερικανίδα με 6-3, 6-3 και είναι αυτή που συνεχίζει στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στο Βερολίνο.

Εκεί θα συναντήσει την Πάουλα Μπαντόσα, με την Ισπανίδα να έχει την ευκαιρία να προχωρήσει στο τουρνουά.

An incredible performance!



Wang defeats the reigning Roland Garros champ for the biggest win of her career! #BTO pic.twitter.com/WU2jtzlPq9