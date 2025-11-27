Μουζακίτης: «Θα το πιστεύουμε μέχρι τέλος, δεν έχει τελειώσει τίποτα»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη στην κάμερα του MEGA μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο με 4-3.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και παρά τη μεγάλη προσπάθεια ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο με 4-3. Ο διεθνής χαφ των Πειραιωτών, Χρήστος Μουζακίτης, μίλησε στην κάμερα τoy ΜEGA μετά το ματς και στάθηκε στην πίστη στο στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League.

Οι δηλώσεις του Μουζακίτη

«Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα. Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Μας κάνει υπερήφανους η σημερινή εμφάνιση γιατί είδαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε και δεν μπορεί να υπάρξει περεταίρω χαρά».

Για τα στοιχεία που κρατάει ο Ολυμπιακός: «Νομίζω έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε χτίσει ένα πολύ καλό mentality. Δεν χαιρόμαστε με οποιαδήποτε ήττα από οποιαδήποτε ομάδα. Τα δείγματα ήταν θετικά, θέλουμε να σταθούμε σε αυτά και να βελτιωθούμε».

Για τη βράβευσή του ως Golden Boy Web τη Δευτέρα: «Πάντα έχω πολύ κίνητρο, πάνω από όλα για τον εαυτό μου. Δεν σκέφτομαι τη βράβευση, έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή και μετά θα μπορώ να σκεφτώ το βραβείο».

Για το ματς: «Ικανοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει μετά από μία ήττα. Eίμαστε περήφανοι για την απόδοσή μας, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει χαρά στα αποδυτήρια».

Για την πίστη στην πρόκριση: «Θα το πιστεύουμε μέχρι τέλος, δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουν μείνει τρία παιχνίδια».

Για το γεγονός ότι βρέθηκε απέναντι σε αστέρες παγκόσμιας κλάσης: «Αν το σκέφτεσαι μπορείς να επηρεαστείς. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, δεν δίνω βάση σε ποιος θα είναι απέναντί μου».