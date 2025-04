Σε ένα ματς δύο προσώπων η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη επί της Μάγκντα Λινέτ 7-6|5|, 6-3 και πέρασε στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης.

Πετυχαίνοντας για πρώτη φορά στη σεζόν τη δεύτερη σερί νίκη της, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Μάγκντα Λινέτ στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης με 7-6|5|, 6-3 και προκρίθηκε στην επόμενη δάση του ισπανικού θεσμού.

Εκεί, η Μαρία Σάκκαρη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Τζαζμίν Παολίνι, η οποία λίγο νωρίτερα πήρε τη νίκη με 6-1, 6-2 επί της Κέιτι Μπουλτέρ.

full of confidence 🫡 @JasminePaolini defeats Boulter 6-1, 6-2! #MMOPEN pic.twitter.com/itd8xR9KAr

Μία αναμέτρηση, η οποία είχε δύο πρόσωπα καθώς στο πρώτο σετ οι δύο τενίστριες έλυσαν τις διαφορές τους στο tie-break ενώ στο δεύτερο η Μαρία Σάκκαρη ήταν ανώτερη της Πολωνής με αποτέλεσμα να κλείσει το σετ και να πανηγυρίσει τη νίκη.

Το εναρκτήριο σετ ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να χαρίζουν στο κοινό γεμάτα games. Από τη μεριά της, η Ελληνίδα τενίστρια στα πρώτα δύο service games της Μάγκντα Λινέτ βρήκε τέσσερα break points με την αντίπαλό της να βρίσκει τη λύση ισάριθμες φορές.

Ό,τι δεν κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη, το πέτυχε στην πρώτη της ευκαιρία η Πολωνή τενίστρια παίρνοντας προβάδισμα στην αλλαγή πλευράς (3-2). Η απάντηση από την 29χρονη ήταν άμεση, η οποία στη συνέχεια του ματς διατήρησε το προβάδισμα στο σετ.

Μάλιστα, έστειλε δύο φορές την αντίπαλό της να σερβίρει για να μείνει στο σετ, ωστόσο η Νο.33 στον κόσμο κατάφερε να διατηρηθεί ανέπαφη και να στείλει το σετ σε tie-break. Εκεί, η Μαρία Σάκκαρη ήταν ξεκάθαρα πιο σταθερή και εκμεταλλεύτηκε το διπλό set point που της εμφανίστηκε για να πάρει προβάδισμα στο ματς (7-6|5|).

Στο δεύτερο σετ, η Λινέτ ξεκίνησε με τις μπάλες στα χέρια και πήρε χωρίς δυσκολία το προβάδισμα (1-0). Βέβαια, η Μαρία Σάκκαρη έχοντας αποκτήσει πολύ καλό ρυθμό από το πρώτο σετ πραγματοποίησε σερί 3-0 games και πήρε άμεσα διαφορά ενός break.

Σε αυτό, η Πολωνή τενίστρια δεν κατάφερε να βρει αντίδοτο, καθώς δεν κατάφερε ν' απειλήσει το σερβίς της Ελληνίδας αθλήτριας. Το γεγονός αυτό ανάγκασε την Μάγκντα Λινέτ να σερβίρει στο 9ο game για να μείνει στο ματς, κάτι που δεν κατάφερε γιατί η Νο.82 του κόσμου στο πρώτο της match point έκλεισε το σετ (6-3) και πανηγύρισε τη νίκη της.

Finding her form 🙌@mariasakkari defeats Linette 7-6(5), 6-3 to move into Round 3! #MMOPEN pic.twitter.com/S6EzcC2qc5