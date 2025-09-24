Πρώην αστέρας του MLS κατακεραυνώνει τον Μέσι: «Ο πατέρας του ελέγχει τα πάντα στην Ίντερ Μαϊάμι»

Ένας πρώην παίκτης του MLS έκανε δριμεία κριτική στην ομάδα του Λιονέλ Μέσι, αποτρέποντας παίκτες να γίνουν συμπαίκτες με τον Αργεντίνο σταρ λόγω... του πατέρα του.

Ο πρώην παίκτης της D.C. Γιουνάιτεντ και της Άτλάντα , Ματέους Κλίχ, έκανε σκληρή κριτική για την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι. Ο Πολωνός διεθνής αγωνίστηκε στο MLS για δύο χρόνια, από το 2023 έως το 2025, πριν επιστρέψει στην Πολωνία και την Κρακοβία.

Ο Κλίχ περιέγραψε μια προβληματική εικόνα για την κουλτούρα της ομάδας του Αργεντίνου σταρ, ειδικά όσο ο Μέσι βρίσκεται στο κλαμπ. Ο 35χρονος μέσος ανέφερε ότι η ομάδα λειτουργεί δυσλειτουργικά, με τον πατέρα του Μέσι να κάνει κουμάντο στα πάντα.

«Δεν προτείνω το Μαϊάμι όσο είναι εκεί ο Μέσι, Είναι καταστροφή άνθρωποι φεύγουν, προπονητές και φυσιοθεραπευτές φεύγουν. Οργανωτικά είναι άσχημα. Ο πατέρας του Μέσι ουσιαστικά τρέχει την ομάδα… Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η ομάδα βρίσκεται επίσης 45-50 λεπτά μακριά από το Μαϊάμι» ανέφερε αρχικά σε συνέντευξη του.

Former MLSer Mateusz Klich on Inter Miami via https://t.co/WkIzR7UrQo, translated from Polish:



"I advise against Miami while Messi is there. It's a disaster of a club, people are fleeing from there... Organizationally, it's bad.



Messi's father is who really runs the club." pic.twitter.com/Iv3eO96LMk September 23, 2025

Όσον αφορά άλλες ομάδες του MLS, ο Κλίχ επισήμανε ότι οι ομάδες της Νέας Υόρκης είναι πιο ελκυστικές για Ευρωπαίους παίκτες. «Θα πρότεινα Νέα Υόρκη.Οι Red Bulls έχουν τώρα καλύτερο γήπεδο, αλλά και η Σίτι χτίζει ένα εξαιρετικό στάδιο. Υπάρχουν ομάδες όπως οι Columbus Crew και Cincinnati με ωραία γήπεδα και εγκαταστάσεις, αλλά οι πόλεις τους είναι πολύ βαρετές για να ζει κανείς».

Ο Κλίχ αγωνίστηκε δύο χρόνια στο MLS, πρώτα στη D.C. Γιουνάιτεντ, όπου σημείωσε έξι γκολ σε 63 εμφανίσεις, και μετά στην Άτλάντα, όπου μέτρησε 16 εμφανίσεις. Τον Αύγουστο του 2025 έφυγε από την Αμερική για να συνεχίσει στην Κρακοβία.