Την απόσυρσή της από το τουρνουά της Μαδρίτης ανακοίνωσε η Πάουλα Μπαντόσα λίγο πριν την πρεμιέρα της στην ισπανική διοργάνωση, η οποία ήταν προγραμματισμένη την Παρασκευή (25/4).

Ακόμη μία ισπανική απουσία στο τουρνουά της Μαδρίτης, καθώς μετά τον Κάρλος Αλκαράθ η Πάουλα Μπαντόσα απέσυρε τη συμμετοχή της από το θεσμό της ισπανικής πρωτεύουσας, λίγο πριν την πρεμιέρα της.

Η Ισπανίδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό της και μέσα από τα προσωπικά της social media έκανε γνωστό πως δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά της πατρίδας της. Η ίδια, μάλιστα, τόνισε πως προσπάθησε έως την τελευταία στιγμή να λάβει μέρος στη διοργάνωσης της Μαδρίτης, ελπίζοντας παράλληλα πως θα είναι έτοιμη σύντομα.

Despite her efforts, 🇪🇸 @paulabadosa is unable to participate in the #MMOPEN and has just announced her withdrawal from the tournament.



Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back on court as soon as possible! pic.twitter.com/z5BxrgMRMp