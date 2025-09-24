Λούντζης στο Gazzetta: «Ξέρω τι εστί Πανιώνιος, βλέπουμε τη φανέλα του Φάνη και μας δίνει ώθηση»

Ο Μιχάλης Λούντζης, μίλησε στο Gazzetta για τη νέα απαιτητική χρονιά ως παίκτης του Πανιωνίου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον κόσμο των «κυανέρυθρων» αλλά και στη σχέση που έχει με τον Φάνη Χριστοδούλου.

Μετά το τέλος της περασμένης σεζόν κατά την οποία ο Πανιώνιος αγωνίστηκε ξανά στη Stoiximan GBL και αποτέλεσε μία από τις ομάδες που απέδειξαν από νωρίς ότι αξίζουν να βρίσκονται στα υψηλά πατώματα, ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης ετοιμάζετε για μία ακόμη απαιτητική χρονιά, κατά την οποία θα παίξει και στο EuroCup.

Ένα από τα νέα πρόσωπα που θα αγωνίζονται με τη φανέλα του «ιστορικού» στη Γλυφάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο, είναι ο Μιχάλης Λούντζης. Ένας παίκτης όπου με τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών μπόρεσε μέσα από τις επιδώσεις του να αποδείξει γιατί θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες της κατηγορίας, οι οποίοι δεν αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας γκαρντ, μίλησε στο Gazzetta ενόψει της νέας σεζόν του Πανιωνίου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί μέσα στην ομάδα, υπογράμμισε το πόσο μεγάλη ιστορία έχει ο σύλλογος ενώ αναφέρθηκε επίσης στον κόσμο των «κυανέρυθρων» και στη σχέση που έχει με τον εμβληματικό παλαίμαχο και νυν Γενικό Αρχηγό της ομάδας, τον Φάνη Χριστοδούλου.

Για το πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει την ορμή που είχε ο Πανιώνιος από πέρυσι, ειδικότερα στα εντός έδρας παιχνίδια:

«Είναι εύκολο, γιατί όταν παίζεις τον αγώνα εντός έδρας και γίνει το γήπεδο κατάμεστο, έτσι και σε δίνει ο κόσμος αυτή την ώθηση και αυτή τη χαρά του να παίζεις και να σε υποστηρίζει τόσος πολύς κόσμος, πραγματικά μπαίνεις με διαφορετική νοοτροπία μέσα και ξέρεις να θέλεις ακόμα περισσότερο.

Ακόμα πιο πολύ, δίνεις 110% σου. Οπότε, ναι, είναι πολύ ωραίο συναίσθημα και νομίζω ότι θα έχουμε και την ίδια ορμή, και την ίδια ένταση και όλα από την αρχή της χρονιάς που είχε και πέρυσι η ομάδα».

Για το αν έχουν καθόλου στο μυαλό τους το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η δεύτερη σεζόν μετά την άνοδο έχει αποδειχθεί πιο δύσκολη από την πρώτη:

«Όχι. Όλοι στην ομάδα είμαστε πολύ ταπεινοί και διψάμε για το καλύτερο».

«Δεν θα θέσω τους εαυτούς μας ως φαβορί»

Οι απαιτήσεις σε μια ομάδα όπως είναι ο Πανιώνιος με τον κόσμο του Πανιωνίου, με τη φανέλα, την ιστορία του, είναι πάντα πολύ ψηλές. Ωστόσο μιλώντας για τους στόχους της ομάδας υπογράμμισε:

«Δεν έχουμε θέσει ακόμα κάποιους στόχους γιατί είμαστε ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα, στόχους εννοώ ότι να μας πηγαίνουν στο τέλος της χρονιάς.

Ο στόχος μας είναι να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι και να διεκδικούμε τη νίκη και αυτό που μας αναλογεί, ώστε στο τέλος της χρονιάς να κοιτάξουμε πίσω και να λέμε ότι τα δώσαμε όλα για τη φανέλα και ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε».

Για την ιδιαίτερη συνθήκη του EuroCup:

«Είναι ένα μικρό πρωτάθλημα, με 18 παιχνίδια, κάθε εβδομάδα. Δεν είναι σαν το Champions League που παίζεις τη μια εβδομάδα και μια εβδομάδα κάθεσαι και πάει έτσι. Είναι πολύ δύσκολο.

Το θέμα είναι αν θα υπάρχουν τραυματισμοί ή όχι. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί για να βγει χρονιά. Θα είναι πολύ πολύ απαιτητικές οργανώσεις και οι δύο και ας ελπίσουμε για το καλύτερο».

Για το γεγονός ότι ο Πανιώνιος είναι ένα από τα βασικά φαβορί για την τρίτη και την τέταρτη θέση στη Stoiximan GBL:

«Δεν θα θέσω τους εαυτούς μας ως φαβορί. Γιατί δεν μας βλέπουμε έτσι στην αρχή της χρονιάς. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια τώρα για το φαβορί για το τέλος του πρωταθλήματος, τι θα γίνει, πού θα είμαστε και όλα αυτά. Βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Βλέπουμε ομάδες να έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλα και καλά μπάτζετ.

Οπότε θα μείνω στο ότι το πρωτάθλημα θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και διασκεδαστικό, να το πω έτσι. Με πολλούς ωραίους πραγματικά αγώνες και πραγματικά μακάρι στο τέλος της χρονιάς να είμαστε εκεί που αξίζουμε και που θέλουμε να βρισκόμαστε».

Για το πως είναι η σχέση του τόσο με τους νέους του συμπαίκτες όσο και με τον προπονητή:

«Είναι πολύ καλή. Πραγματικά με τα παιδιά όλα είμαστε πάρα πολύ κοντά και ηλικιακά είμαστε κοντά και είναι τρομερά παιδιά. Έχουμε έρθει όσο πιο κοντά γίνεται να έρθουμε μέσα σε ένα μήνα. Δεν γνωριζόμασταν, δεν γνωριζόμασταν από πριν. Θέλουμε ακόμα χρόνο για να βρεθούμε ακόμα καλύτερα μέσα στο γήπεδο και να δημιουργηθούν οι αυτοματισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και επίπεδο.

Και με τον προπονητή που από την πρώτη μέρα. Από πριν υπογράψω εδώ η επικοινωνία που υπήρχε, αλλά και την πρώτη μέρα η επικοινωνία, τα meeting, οι συζητήσεις, το πώς, τον τρόπο παιχνιδιού του και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει βάλει το στίγμα του στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα μένουμε να δούμε τι θα γίνει».

«Ανυπομονώ για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν»

Για το πως νιώθει ότι φοράει τη φανέλα του Πανιωνίου:

«Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι ένας από τους λόγους που μου οδήγησε αυτήν την απόφαση και να υπογράψω εδώ. Είμαι Μπραχαμιώτης. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει παίζοντας αντίπαλος του Πανιωνίου σε παιδοεφηβικά και όλα αυτά και με την ιστορία και με όλα. Οπότε, ξέρω πολύ καλά που έχω έρθει και τι εστί ο Πανιώνιος».

Ένας από τους λόγους τους οποίους ο Πανιώνιος είχε μετατρέψει τη Γλυφάδα σε... κάστρο, ήταν η δύναμη που πρόσφερε ο κόσμος της ομάδας. Μία ατμόσφαιρα την οποία ο ίδιος ανυπομονεί να ζήσει:

«Εντάξει, όπως είπα και πριν στην πρώτη σου ερώτηση, είναι πραγματικά πολύ ωραίο συναίσθημα. Και όπως είδαμε και στο φιλικό με τη Βαρέζε που ήταν το γήπεδο σχεδόν κατάμεστο. Ανυπομονώ για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν».

Τέλος, τα τελευταία χρόνια στον Πανιώνιο βρίσκεται μέσα στην ομάδα και ο Φάνης Χριστοδούλου, για τον οποίο ο Λούντζης ανέφερε:

«Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Εντάξει, τι να πούμε για τον Φάνη. Η ιστορία, νομίζω, μιλάει που μόνη της. Η φανέλα είναι εκεί πέρα, κρεμασμένη.

Την βλέπουμε καθημερινά και μας δίνει ώθηση. Εντάξει, τεράστιος αθλητής. Τεράστιος άνθρωπος. Πραγματικά χαιρόμαστε κάθε φορά που τον βλέπουμε και είναι μαζί μας. Στα αποδυτήρια ή στον πάγκο. Μας δίνει ώθηση στην ομάδα μόνο και μόνο η παρουσία του».