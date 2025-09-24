ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός: Ψάχνουν… restart στο Europa League!

Τι κάνει ο ΠΑΟΚ στις πρεμιέρες του Europa League και τι ευρωπαϊκό ρεκόρ ψάχνει ο Παναθηναϊκός; Το Europa League κάνει σέντρα και τα Crazy Stats προσφέρουν την καλύτερη… γνώση!

Πρεμιέρα στο Europa League και ο ΠΑΟΚ ρίχνεται χρονικά πρώτος στη «μάχη», αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Βέβαια, ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, ενώ οι πρεμιέρες στη διοργάνωση δεν του… πάνε και πολύ. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 5 προηγούμενες περιπτώσεις σε φάση ομίλων στο Europa League για την 1η αγωνιστική.

Θα μπορέσει επιτέλους να βάλει τέλος στην αρνητική παράδοση και να κάνει το επόμενο βήμα σε μία διοργάνωση, στην οποία έχει κερδίσει μόλις 4 από τα 20 προηγούμενά του παιχνίδια (έχοντας 12 ήττες); Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.73. Άλλωστε, θα αντιμετωπίσει μία ομάδα που έχει δεχθεί γκολ και στα 15 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Μακάμπι. Με δεδομένο ότι στα 6 από τα 7 πιο πρόσφατα ματς του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, σημειώθηκε N/G, τότε αν συνεχιστούν τα δύο σερί, οι γηπεδούχοι θα πανηγυρίσουν και τη νίκη… Βρίσκουμε τον άσο σε συνδυασμό με N/G στο 2.90.

Αν κερδίσουν οι γηπεδούχοι, τότε θα βελτιώσει και το ρεκόρ του στο Europa League ο Ραζβάν Λουτσέσκου καθώς έχει γνωρίσει την ήττα στο 73% των αγώνων του στη διοργάνωση (16/22), ποσοστό που είναι το χειρότερο ποσοστό προπονητή με 20+ παιχνίδια από το 2009 μέχρι σήμερα…

Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού θα έρθει στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις. Οι «πράσινοι» έφτασαν πέρυσι μέχρι τα νοκ άουτ του Conference League, αλλά στο Europa League δεν είναι το ίδιο επιτυχημένοι τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, έχουν πετύχει μόλις 1 νίκη στα 19 προηγούμενα ματς (εξαιρουμένων των προκριματικών)! Αν καταφέρουν, πάντως, να βάλουν τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί, τότε είναι πιθανό να κάνουν και νέο ρεκόρ συλλόγου.

Σε φάση ομίλων στην Ευρώπη, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μετράει 3 διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ. Ποτέ στην ιστορία του αυτό το σερί δεν έφτασε στα 4 παιχνίδια. Ήρθε η ώρα να γράψει ιστορία; Βρίσκουμε το διπλό στο 2.90 και στο 4.10 αν συνδυαστεί με N/G. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ακόμα ένα εντυπωσιακό στατιστικό για τους «πράσινους» φέτος στην Ευρώπη. Είναι η μοναδική ομάδα (με 3+ παιχνίδια στα προκριματικά), που σε όλα της τα παιχνίδια το σκορ στο ημίχρονο ήταν 0-0! Η ισοπαλία στο ημίχρονο, λοιπόν, πληρώνει 2.15, ενώ το ακριβές σκορ 0-0 στο πρώτο ημίχρονο 3.10.

Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει μία ομάδα, που δεν τα πηγαίνει καλά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Στα 19 προηγούμενα παιχνίδια τους πέτυχαν μόνο 1 νίκη (2-0 τον Ερυθρό Αστέρα το 2023), στο μοναδικό παιχνίδι σε αυτό το σερί που κατάφεραν να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Σιρίλ Ντέσερς, που βρήκε δίχτυα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα έχει τις ευκαιρίες τους. Το νέο απόκτημα των «πρασίνων» εντυπωσιάζει στην Ευρώπη, πέρυσι είχε 3 γκολ και 2 ασίστ στο Europa League με τη Ρέιντζερς, ενώ συνολικά στις 21 τελευταίες συμμετοχές του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είχε άμεση συμμετοχή σε 14 τέρματα (10 γκολ, 4 ασίστ). Θα ξεχωρίσει και πάλι; Σε ενισχυμένη απόδοση 3.30 προσφέρεται η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ντέσερς.

bwin Quick Hits

Η Νότιγχαμ Φόρεστ δίνει το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι από τον Μάρτιο του 1996 (ήττα 5-1 από τη Μπάγερν). Ναι, πέρασαν 10.781 ημέρες, το μεγαλύτερο διάστημα αποχής αγγλικής ομάδας μετά από αυτό της Γουλβς (14.232 μέρες, 1980–2019). Ο προπονητής της, Άγγελος Ποστέκογλου, κατέκτησε πέρυσι το Europa League με την Τότεναμ, έχοντας ποσοστό νικών 67% (10 νίκες σε 15 ματς). Θα συνεχίσει ο νέος προπονητής των γηπεδούχων τις επιτυχίες στην Ευρώπη και κόντρα στην Μπέτις; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 1.66.

Η Στουρμ Γκρατς έχει ηττηθεί και στα πέντε τελευταία εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια (συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών). Μάλιστα, στις δυο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις με Αταλάντα και Μπόντο δέχθηκε από 5 γκολ. Θα το εκμεταλλευτεί η Μίντιλαντ, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.72 ο άσος.

Η Φενέρμπαχτσε είναι αήττητη σε τέσσερα εκτός έδρας ματς για το Europa League (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), σερί που είναι το κορυφαίο της από τη σεζόν 2012-13. Θα τα καταφέρει και με αντίπαλο την Ντιναμό Ζάγκρεμπ; Το 2 DNB προσφέρεται σε απόδοση 1.66.

Η Λουντογκόρετς δεν έχει νικήσει σε 16 σερί εκτός έδρας παιχνίδια στο Europa League (6 ισοπαλίες, 10 ήττες), με την τελευταία νίκη να... χάνεται το 2019 (3-0 επί της Φερεντσβάρος). Θα συνεχιστεί η κάκιστη παράδοση και κόντρα στη Μάλμε; Ο άσος πληρώνει 1.73.

Η Νις την περσινή σεζόν ήταν μία από τις δύο ομάδες που δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα ματς στη φάση των ομίλων (3 ισοπαλίες, 5 ήττες), ενώ δέχθηκε 16 γκολ, τα περισσότερα από κάθε άλλη εκτός τετράδας. Θα το εκμεταλλευτεί η Ρόμα, φτάνοντας στη νίκη; Βρίσκουμε το διπλό στο 2.25.

Η Φράιμπουργκ έχει τέσσερις διαδοχικές νίκες εντός έδρας στο Europa League, σκοράροντας συνολικά 14 γκολ. Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί και κόντρα στη Βασιλεία; Στο 1.75 ο άσος.

Μόλις μία νίκη σε 19 εκτός έδρας αγώνες στο Europa League (7 ισοπαλίες, 11 ήττες) μετράει η Φέγενορντ, με την τελευταία επιτυχία της να καταγράφεται τον Δεκέμβριο του 2014 (3-0 επί της Σταντάρ Λιέγης). Έκτοτε, μετρά 16 ματς χωρίς επιτυχία. Θα συνεχιστεί το αρνητικό σερί και στην έδρα της Μπράγκα; Ο άσος πληρώνει 2.30.

Ο Ολιβιέ Ζιρού μετρά 19 συμμετοχές σε γκολ σε 25 εμφανίσεις στο Europa League (15 γκολ, 4 ασίστ). Πιο απλά; Ένα γκολ ή ασίστ κάθε 111’! Το 2018-19, είχε 11 τέρματα και 4 ασίστ με την Τσέλσι. Θα βρει δίχτυα και στην αναμέτρηση της Λιλ με την Μπραν; Σε ενισχυμένη απόδοση 2.37 προσφέρεται η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ολιβιέ Ζιρού.

Επιστροφή έπειτα από έξι χρόνια στο Europa League για τη Σάλτσμπουργκ. Τη σεζόν 2018-19, μέτρησε 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Είναι αήττητη στα 15 τελευταία ματς ομίλων στο Europa League (11 νίκες, 4 ισοπαλίες) και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει την Πόρτο. Θα συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί; Η διπλή ευκαιρία 1Χ προσφέρεται σε απόδοση 1.71.

H Λυών ηττήθηκε μόλις 2 φορές σε 32 παιχνίδια φάσης ομίλων Εuropa League (20 νίκες, 10 ισοπαλίες). Ποσοστό επιτυχίας 62.5% για τους Γάλλους, το 5ο καλύτερο ρεκόρ για ομάδες με 30+ αγώνων από το 2010. Θα συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί και με αντίπαλο την Ουτρέχτη; Στο 2.05 το διπλό.

Η Φερεντσβάρος παραμένει αήττητη σε 7 εντός έδρας ματς κόντρα σε τσέχικες ομάδες (6 νίκες, 1 ισοπαλία). Οι 3 νίκες (χωρίς να δεχθεί γκολ) ήρθαν τον 21ο αιώνα. Θα πετύχει ακόμα μία με αντίπαλο την Πλζεν; Σε απόδοση 2.40 ο άσος.

Η Ρέιντζερς έχει κερδίσει 4 από τις 5 τελευταίες πρεμιέρες στο Europa League, με μοναδική εξαίρεση την ήττα με 2-0 από τη Λυών το 2021. Θα συνεχίσει τις εξαιρετικές επιδόσεις και στο παιχνίδι με την Γκενκ; Βρίσκουμε τον άσο στο 2.30.

