Ο Δημήτρης Οικονόμου ανοίγει τον φάκελο της χωμάτινης σεζόν που έρχεται και τονίζει πόσο κρίσιμη είναι για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που έχει ευκαιρία με το τένις του να φτάσει σε σημαντικές επιτυχίες.

Το Sunshine Double ολοκληρώθηκε. Τώρα έρχεται η ώρα της χωμάτινης σεζόν, στην οποία για πρώτη φορά υπάρχει ένας σημαντικός αστερίσκος. Ο Ράφα Ναδάλ δεν είναι πια εδώ. Ο Ισπανός αποτελούσε για όλα τα χρόνια της καριέρας του φόβο και τρόμο, δικαίως ένεκα των ακραίων επιδόσεών του και της κυριαρχίας του.

Τα χρόνια όμως πέρασαν και το 2025 δεν έχει χώρο για τον Ισπανό. Μονάχα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει μείνει να κρατάει ψηλά τη σημαία της big3 που γιγάντωσε το τένις. Σε μία εκδοχή του πολύ πιο τρωτή από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει ωστόσο. Για τον Στέφανο Τσιτσιπά το χώμα έγινε αρκετές φορές απάγκιο, έφερε επιτυχίες και έχτισε ένα πλέγμα αυτοπεποίθησης.

Αυτή η σεζόν, όμως, παραμένει και για εκείνον πολύ κρίσιμη. Σημείο καμπής ενδεχομένως. Δεν μπορεί να πει κανείς πως είναι υπερβολή, αν τη χαρακτηρίσουμε την πιο κρίσιμη στην καριέρα του ως τώρα. Ακόμα και αν το 2021 έφτασε ένα σετ μακριά από Major τίτλο. Πού μπορεί όμως να τοποθετηθεί ο πήχης;

Ο Τσιτσιπάς μπορεί να εκμεταλλευτεί το καλό του διάστημα

Το διάστημα από το Ντουμπάι και έπειτα, πρέπει να γίνει οδηγός του Τσιτσιπά. Άλλωστε το αγαπημένο του Μόντε Κάρλο βρίσκεται προ των πυλών και στο ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας στο χώμα, έχει μεταξύ άλλων αρκετούς βαθμούς να υπερασπιστεί. Η επιστροφή του στο Top10 συνδυάστηκε με έναν τίτλο στο Ντουμπάι.

Ακόμα και μετά το Indian Wells σταθήκαμε στη διαφορά της ήττας του, σε σχέση με το 2024. Μια σεζόν στην οποία ταλαιπωρήθηκε. Το πρώτο βήμα για τον Έλληνα τενίστα είναι η επιστροφή στην κουβέντα των φαβορί. Κάτι που στο χώμα συμβαίνει πολύ περισσότερο από κάθε άλλη επιφάνεια, όμως πέραν από πόντους αυτοπεποίθησης, προσθέτει και βάρος στους ώμους.

Ο Τσιτσιπάς νιώθει καλά. Ή για την ακρίβεια, πολύ καλύτερα από ο,τι στο ξεκίνημα της χρονιάς αυτής. Μπορεί το 2024 να μην έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο για εκείνον, όμως αυτό δεν μπορεί να αφήσει να παραγραφούν όσα πέτυχε στο χώμα, όπου έφυγε με τίτλο από το Μόντε Κάρλο και με άλλον έναν τελικό στη Βαρκελώνη, σταματώντας ξανά στο εμπόδιο του Αλκαράθ στον προημιτελικό του Roland Garros. Αυτομάτως στο χώμα βρίσκεται πιο μπροστά από αρκετούς ανταγωνιστές του, ένεκα της επιφάνειας και του πόσο αυτήν ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού του.

Tsitsipas meets Tsitsipaws 🐶@steftsitsipas practices with mascot Sam at the #RolexMonteCarloMasters! pic.twitter.com/LyXT1z4vhY — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 1, 2025

Από τη μία υπάρχει το φόρχαντ του, που λόγω της υψηλής αναπήδησης με την οποία το εκτελεί, δυσκολεύει τους αντιπάλους του. Από την άλλη, βέβαια, είναι το μπάκχαντ το οποίο μπήκε τροχοπέδη και στους δύο προημιτελικούς με τον Αλκαράθ στο Παρίσι. Ο Ισπανός το σημάδεψε εμμονικά και παρά τον χρόνο που έχει για να μπει πίσω από την μπάλα στο χώμα, ο Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε.

Εδώ μπαίνει η κουβέντα με τη νέα ρακέτα και όσες αλλαγές μπορεί να φέρει. Αλλαγές που δεδομένα χρειάζεται για να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τους χωμάτινους τίτλους.

Οι μέτριες επιδόσεις των άλλων

Προς το παρόν παραμένει πρώιμο να μιλάμε για φαβορί ή μη, πολλώ δε μάλλον χωρίς ακόμα να έχουμε εικόνα όσον αφορά το πώς νιώθουν στην επιφάνεια. Ωστόσο μερικά συμπεράσματα μπορούν να μπουν στην κουβέντα, με βάση και τα όσα είδαμε ως τώρα.

Για παράδειγμα ο Κάρλος Αλκαράθ, που νομοτελειακά γίνεται ο τενίστας τον οποίο πρέπει να υποτάξεις, δεν παίζει το καλύτερό του τένις. Με αρκετά κενά στο παιχνίδι του, ακόμα και από game σε game, παρά την αλλαγή που προσπαθεί να κάνει στο πρώτο του σερβίς και να προσθέσει χιλιόμετρα σε αυτό. Η υποσημείωση βέβαια, έρχεται από την περασμένη σεζόν, όπου και πάλι δεν είχε μπει ιδανικά στο χώμα αλλά έδειξε τους λόγους που θεωρείται κορυφαίος, κατακτώντας το Roland Garros.

Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αναζητώντας τα δικά του πατήματα, πάνω σε εύθραυστη ψυχολογία μετά τον χαμένο τελικό στην Αυστραλία. Οι κλεφτές ματιές που ρίχνει στο Νο1, μέχρι στιγμής παραμένουν… ματιές με την εικόνα του. Αλλά στο χώμα έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ως ίσος προς ίσο με οποιονδήποτε. Ο Γιανίκ Σίνερ θα επιστρέψει μετά τον τρίμηνο αποκλεισμό του στη Ρώμη, σε άγνωστη κατάσταση ως προς τον ρυθμό, ενώ στο χώμα δεν μπορεί να παρουσιαστεί το ίδιο κυριαρχικός.

Η σχέση του Ντανίλ Μεντβέντεφ με το χώμα μόνο ιδανική δεν είναι, τη στιγμή που παίκτες σαν τον Κάσπερ Ρούουντ θα προσπαθήσουν επίσης να επωφεληθούν των συνθηκών. Για τον Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα, καθώς έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαψεύσει οποιοδήποτε προγνωστικό.

Τον χρόνο όμως δεν τον κερδίζει κανείς και παρά τη συντήρηση που κάνει στη σεζόν του, επιλέγοντας τα μεγάλα τουρνουά, τα επτά best of five παιχνίδια παραμένουν πολλά για το ταλαιπωρημένο του κορμί. Καμία σχέση δε θα έχει ο δρόμος του, σε σχέση με αυτόν που περπάτησε ως τη δόξα και το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Ώρα για τίτλους

Τα όρια μεταξύ αισιοδοξίας και αιθεροβασίας παραμένουν λεπτά. Ο Τσιτσιπάς μετά το 2021 έχει το δικαίωμα να αισιοδοξεί. Για να μην αιθεροβατεί, καλείται μέσα στο 2025 να αποδείξει σε όλη τη χωμάτινη σεζόν, πως παραμένει ισχυρός πνευματικά αλλά και αγωνιστικά. Αφού οι αδυναμίες του δεν κρύβονται στον απόλυτο βαθμό, απλώς η επιφάνεια του δίνει το δικαίωμα να αναδείξει τις πτυχές του ταλέντου του.

Το Μόντε Κάρλο βρίσκεται προ των πυλών. Το τουρνουά στο οποίο ο 26χρονος μετράει τρεις τίτλους και νιώθει… σα στο σπίτι του. Η παρουσία του στη 10άδα έβαλε τις βάσεις για αρχή. Τώρα είναι η ώρα να πιστοποιήσει και την καλή αγωνιστική κατάσταση, εφόσον βέβαια του το επιτρέψει και το προβληματάκι που αντιμετώπισε στο Μαϊάμι. Οι τίτλοι δεν μπορούν να κρίνουν την επιτυχία ή την αποτυχία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δε μιλάμε καν για το Roland Garros αλλά για όλα τα τουρνουά που προηγούνται αυτού.

Ωστόσο δεν μπορεί παρά να αποτελούν στόχο για τον Τσιτσιπά στο χώμα. Ο πρώτος είναι να φτάσει με όσο το δυνατόν καλύτερο seed στο Παρίσι, το οποίο ακόμα βρίσκεται μακριά ημερολογιακά. Για να το πετύχει αυτό θα κληθεί να πάει βαθιά στα τουρνουά, ειδικότερα να υπερασπιστεί τους πόντους του σε Μόντε Κάρλο και Βαρκελώνη. Ειδικότερα στο Πριγκιπάτο, ο κάτοχος τριών τίτλων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν μπορεί παρά να μη στοχεύει ως το τέλος της διαδρομής.

Καλώς ή κακώς, οι τίτλοι σε τοποθετούν ένα σκαλί ψηλότερα από τους ανταγωνιστές. Στο χώμα, μια επιφάνεια που μπορεί να κοιτάξει άπαντες στα μάτια, είναι η δική του στιγμή να καθιερωθεί ξανά, προτού έρθει το δεύτερο μισό της σεζόν. Εκεί όπου συνήθως δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά. Ξέχωρα από τους πόντους αυτοπεποίθησης, που έγιναν άλλωστε φανεροί στον, μετά Ντουμπάι, Τσιτσιπά. Έχει και τη δυνατότητα με το τένις του, αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες να μπει δυναμικά σε αυτό το κομμάτι της σεζόν και να τοποθετήσει πάλι το όνομά του δίπλα στα μεγάλα φαβορί. Αν δεν τα καταφέρει, κινδυνεύει να μείνει αρκετά πίσω.