O Mόντρεζλ Χάρελ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Αdelaide 36ers.

Δεν φαίνεται πως θα συνεχίσει να στους Αdelaide 36ers ο Μόντρεζλ Χάρελ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ESPN ο 31χρονος ψηλός παραβίασε τους κανονισμούς ντόπινγκ την περίοδο που έπαιζε στην Κίνα κατά τη διάρκεια της offseason.

Για αυτόν τον λόγο η ομάδα της Αυστραλίας ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Την σεζόν που πέρασε, είχε 20.5 πόντους και 9.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Το 2020 είχε αναδειχθεί κορυφαίος έκτος παίκτης στη λίγκα με τους Κλίπερς. Εκείνη τη σεζόν είχε μετρήσει 18.6 πόντους κατά μέσο όρο και 7.1 ριμπάουντ

Το 2013 είχε κατακτήσει το NCAA με το Λούιβιλ. Μετά το ΝΒΑ δοκίμασε την τύχη του σε Κίνα, Αυστραλία και Πουέρτο Ρίκο.