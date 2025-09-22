Τι ισχύει για τον αποκλεισμό των Ισραηλινών από την UEFA και τι για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι

Διαβάστε τι πραγματικά ισχύει με τον ενδεχόμενο αποκλεισμό των ομάδων από το Ισραήλ και τι για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τις τελευταίες μέρες έχουν φουντώσει οι φωνές περί αποκλεισμού των ομάδων από το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA, ενώ εσχάτως προέκυψαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως για την Τρίτη υπάρχει προγραμματισμένη έκτακτη Εκτελεστική Επιτροπή, όπου θα συζητηθεί το θέμα. Κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, η οποία είναι κάπως διαφορετική.

Όντως υπάρχει μία συνάντηση την Τρίτη που αφορά θέματα των ομοσπονδιών, για την οποία δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Πόσω μάλλον να γνωστοποιηθεί πως θα τεθεί θέμα ψηφοφορίας για την αναστολή της συμμετοχής των ομάδων από το Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει μία συζήτηση για το θέμα αυτό, χωρίς κανείς να γνωρίζει το πότε θα ολοκληρωθεί και αν θα τεθεί σε ψηφοφορία. Βλέπετε, μία τέτοια απόφαση δεν έχει να κάνει καθαρά με το ποδόσφαιρο, αλλά με πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Κάτι που σημαίνει πως χρειάζεται χρόνος και πολλές επαφές, προκειμένου να υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη.

Τι γίνεται με το ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το συγκεκριμένο θέμα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη φιλοξενεί στην Τούμπα την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το συγκεκριμένο ματς θα γίνει κανονικά, καθώς δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχει ληφθεί κάποια απόφαση μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

