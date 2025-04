Η Μαρία Σάκκαρη μετά τα τρία πρώτα games κυριάρχησε απέναντι στη Μαρίνα Στάκουσιτς με 6-3, 6-2 εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Τσάρλεστον.

Η Μαρία Σάκκαρη άνοιξε με νίκη τη χωμάτινη περίοδο, επικρατώντας με 6-3, 6-2 επί της Μαρίνα Στάκουσιτς κι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο στο 500άρι τουρνουά του Τσάρλεστον στη Νότια Καρολίνα.

Επόμενη αντίπαλος για τη Σάκκαρη, η η Κινέζα, Κινγουέν Ζενγκ, Νο.3 στο ταμπλό και περσινή φιναλίστ στο Australian Open, η οποία προέρχεται από την πορεία της μέχρι τα προημιτελικά στο Indian Wells και στο Miami Open.

H 29χρονη Ελληνίδα παίκτρια αντιμετώπισε για πρώτη φορά την 21χρονη Μαρίνα Στάκουσιτς, η παίκτρια από τον Καναδά κατέκτησε τα τρία πρώτα games, όμως η Σάκκαρη απάντησε με σερί επτά κερδισμένων games, βάζοντας τις βάσεις για την άνετη στο τέλος επικράτηση.

Into the second round 🫶 last year's semifinalist @mariasakkari defeats Stakusic in straight sets! #CharlestonOpen pic.twitter.com/5nSvvbD5R5

Η Σάκκαρη προηγήθηκε 30-0, όμως δεν απέφυγε το break στο εναρκτήριο game, με την Στάκουσιτς να διατηρεί το σερβίς της για το 2-0. Τα δεδομένα έγιναν πιο δύσκολα για τη Σάκκαρη, που βρέθηκε αντιμέτωπη με διπλό break point και την παίκτρια από τον Καναδά με ανέβασμα στο φιλέ, να κλείνει το game (3-0).

Η Σάκκαρη βρήκε τη δική της ευκαιρία στο 4ο game, προηγήθηκε 30-40 και μετά το αβίαστο λάθος από τη Στάκουσιτς, πέτυχε το πρώτο δικό της break (3-1). Με winner κατέκτησε το 4ο game (3-2) κι αμέσως βρήκε την ευκαιρία για να πάρει πίσω και το 2ο break, προβάδισμα 30-40, άστοχο βολέ από τη Στάκουσιτς και 3-3.

Η Σάκκαρη προηγήθηκε 40-0 στο 7o game, ισοφαρίστηκε, όμως με δύο winner πέτυχε το 4-3, παίρνοντας την πρωτοπορία στο σετ. Η 29χρονη Ελληνίδα συνέχισε να πιέζει, δημιούργησε νέο διπλό break point και μετά το νέο λάθος από τη Στάκουσιτς ξέφυγε με 5-3, σέρβιρε για το σετ, έφθασε στο 40-15 και με τον 14ο winner έκλεισε το σετ με 6-3.

turning up the heat 🔥@mariasakkari trailed 0-3 but wins 6 games in a row to grab the first set 6-3 against Stakusic!#CharlestonOpen pic.twitter.com/Yss4lScKHH