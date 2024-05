Εκτός του τουρνουά της Ρώμης τέθηκε η Έλενα Ριμπάκινα, γεγονός το οποίο γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή μέσω ποστ στο Twitter.

Η Έλενα Ριμπάκινα δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Ρώμη, καθώς λόγω ίωσης αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση.

Η Νο.4 τενίστρια στον κόσμο ήταν προγραμματισμένο να αγωνιστεί κόντρα στην Ρουμάνα Καμέλια-Ιρίνα Μπέγκου, στην πρεμιέρα της στη Ρώμη, με τη θέση της να παίρνει η Γαλλίδα Οσεάν Ντοντάν.

«Η Έλενα Ριμπάκινα υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από το τουρνουά λόγω ασθένειας και θα αντικατασταθεί από την Οσεάν Ντοντάν. Ευχόμαστε στην πρωταθλήτριά μας γρήγορη ανάρρωση» ανέφεραν οι διοργανωτές στη δημοσίευση που έκανα στο Twitter, κάνοντας γνωστή την απόσυρση της τενίστρια από το Καζακστάν.

Elena Rybakina is forced to withdraw from the tournament due to illness and will be replaced by Oceane Dodin.



We wish our 2023 champion a speedy recovery. ❤️#IBI24 | @WTA