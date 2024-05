Άνετη πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά στη Ρώμη πήρε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία πήρε τη νίκη με 6-2, 6-2 επί της Βαρβάρα Γκρατσέβα, κάνοντας ιδανική πρεμιέρα στο ιταλικό Masters.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Μαρία Σάκκαρη στο Masters της Ρώμης, επικρατώντας της Βαρβάρα Γκρατσέβα με 6-2, 6-2 στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Η Ελληνίδα πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, όπου περιμένει ν' αντιμετωπίσει τη νικήτρια από το ζευγάρι Τσουρένκο - Καλίνινα.

In control from start to finish 🎮



Sakkari inaugurates her Rome campaign defeating Varvara Gracheva 6-2, 6-2!#IBI24 | @WTA pic.twitter.com/yzBhrquL68