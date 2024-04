Με τα καλύτερα λόγια για τον νέο της προπονητή μίλησε η Μαρία Σάκκαρη, χαρακτηρίζοντας τον ως φοβερό τύπο και εκπληκτικό προπονητή.

Μετά την επικράτησή της επί της Τόμοβα για το Charleston Open, η Μαρία Σάκκαρη τόνισε τη διαφορά συνθηκών που ακόμα δεν έχει συνηθίσει σε σχέση με τα Indian Wells και Miami Open.

Ακόμα, η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε για τον Ντέιβιντ Γουίτ, τον νέο της προπονητή, πλέκοντας το εγκώμιό του. Ενώ έκλεισε, αποκαλώντας τους στόχους της έως το τέλος της σεζόν.

Για το ματς με την Τόμοβα:

«Χάρη στην εμπειρία μου έμεινα σταθερή και δεν έκανα υπερβολικά πράγματα. Είχα πρόβλημα να αποδεχτώ κάποια πράγματα στο court σήμερα, αλλά το κλειδί ήταν ότι πίεσα τον εαυτό μου να τα αποδεχτεί.

Πολλές ψηλές μπάλες που έσκασαν μέσα στις γραμμές από την αντίπαλό μου. Ήμουν 0-40 κάτω, αλλά δεν έκανα κάτι λάθος για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Ποτέ δεν είναι εύκολη η μετάβαση από το ένα τουρνουά στο άλλο. Είχα μόνο τρεις μέρες, διότι ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα μετά το Μαϊάμι. Θα πάρει λίγο χρόνο να συνηθίσω τις νέες συνθήκες».

Για την πορεία της σε Indian Wells και Miami Open:

«Πήγα στο Indian Wells με χαμηλές τις προσδοκίες. Δεν είχα προσδοκίες, αλλά ήταν καλό γιατί μετά από καιρό είχα back to back καλά αποτελέσματα σε μεγάλα τουρνουά. Θα ήθελα να είχα πάει καλύτερα στο Μαϊάμι, αλλά είναι από τις ήττες που αποδέχεσαι και λες ότι έκανα κάποια πράγματα σωστά και θα κοιτάξω μπροστά».

Για τον νέο της προπονητή:

«Τον μαθαίνω κάπως καλύτερα τώρα. Περάσαμε μαζί αρκετό χρόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Θα μείνω σε αυτά που είχα πει στο Indan Wells. Είναι φοβερός τύπος, εκπληκτικός προπονητής, μου αρέσει να είμαι μαζί του. Είχα πει ότι είναι ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, τώρα θα πω ότι είναι ο πιο αστείος. Κάνουμε καλή δουλειά, είναι τόσο χαλαρός και αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο».

Όσο για την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται και τους στόχους της:

«Θα το πάω αργά και θα δω πώς θα πάει. Ξέρω ότι είμαι ένας χαρακτήρας που έχει σκαμπανεβάσματα. Θέλω να τα εξαλείψω και να μην έχω πολλές πτώσεις στη σεζόν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου και θα δούμε πώς θα είναι η κατάταξη στο τέλος της χρονιάς. Είμαστε μακριά ακόμα, έχουμε ακόμα τρία Slams, πολλά 1000άρια, οπότε βλέπουμε.

Δεν έχω παίξει καλά σε Grand Slam εδώ και καιρό. Μετά από ένα καλό Grand Slam ίσως μπορέσω να το πω και αν έχω κρατήσει αυτή τη σταθερότητα μέχρι το Grand Slam».

"He is the funniest guy I've ever met in my life."@MariaSakkari raves about new coach David Witt's humor & discusses her transition to the clay! pic.twitter.com/FaK9uFoRiO