Η Μαρία Σάκκαρη ήταν κυρίαρχη στα κρίσιμα σημεία απέναντι στη Βικτόρια Τόμοβα, επικράτησε με 2-0 σετ και συνεχίζει στον γύρο των «16» στο 500άρι τουρνουά στο Τσάρλεστον.

Η Μαρία Σάκκαρη ελάχιστα απειλήθηκε από τη Βικτόρια Τόμοβα, επικράτησε με 6-3, 6-3 και έκανε επιτυχημένη πρεμιέρα στο γκρι χώμα του τουρνουά στο Τσάρλεστον.

Η Σάκκαρη πέρασε στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανή, Λέσια Τσουρένκο και την Αυστραλή, Αστρα Σαρμ.

Η Σάκκαρη βγάζοντας τρεις winner κατέκτησε το εναρκτήριο game, προσπάθησε να πιέσει στο πρώτο service game της Τόμοβα, που είχε τις λύσεις για το 1-1. Στο 3ο game έγινε η ζημιά για τη Σάκκαρη, που με αβίαστα λάθη βρέθηκε στο 15-40 και με αποτυχημένη της επιστροφή στο φιλέ, η Τόμοβα πήρε την πρωτοπορία με 2-1 και με άνεση έφθασε στο 3-1.

Η Σάκκαρη μείωσε σε 3-2 και στο 6ο game επανέφερε την ισορροπία στο σετ, έχασε το πρώτο break point στο 30-40, όμως το κατάφερε στο αβαντάζ για το 3-3. Στο 7ο game η Σάκκαρη μετά το 40-30 και το 2ο αβαντάζ, προσπέρασε με 4-3.

