Το πρώτο εισιτήριο για την ημιτελική φάση του Miami Open πήρε η Βικτόρια Αζαρένκα, επικρατώντας στα προημιτελικά της Γιούλια Πουτιντσέβα με 7-6(4), 1-6, 6-3. Η Λευκορωσίδα θα είναι η αντίπαλος της Σάκκαρη, εάν η Ελληνίδα περάσει στην 4άδα.

Στα ημιτελικά του Miami Open προκρίθηκε η Βικτόρια Αζαρένκα μετά τη νίκη της επί της Γιούλια Πουτιντσέβα με 7-6(4), 1-6, 6-3, σε ένα ματς στο οποίο πρωταγωνίστησαν τα προβλήματα της διοργάνωσης παρά το τένις.

Η έναρξη του ματς δεν ήταν η αναμενόμενη. Υπό το βλέμμα του Μάικ Τάισον, η αναμέτρηση στο πρώτο σετ διεκόπη στο τέταρτο game λόγω κακή ηλεκτροδότησης με συνέπεια την έλλειψη του Hawkeye. H Αζαρένκα, αν και δέχτηκε break στο πρώτο game, το πήρε πίσω μετά την επανέναρξη του ματς (3-3), με τις δύο τενίστριες να κάνουν από ένα break ακόμα και το σετ να οδηγείται στο tie-break. Εκεί, η τενίστρια από την Λευκορωσία με τρία mini breaks έκανε το 7-4 και πήρε προβάδισμα στον προημιτελικό.

Στο δεύτερο σετ, η... απάντηση της Πουτιντσέβα ήταν ηχηρή με την τενίστρια από το Καζακστάν να χάνει μόνο ένα game και με το 6-1 να στέλνει το ματς σε τρίτο σετ. Η Αζαρένκα στο τελευταίο σετ βρέθηκε να προγείται με 5-1 στα games και να σερβίρει για να κλείσει το ματς. Η Καζάκα... έσπασε το σερβίς της Λευκορωσίδας μειώνοντας σε 5-3 στη συνέψεια, αλλά στο 9ο game η Νο32 του κόσμου έκλεισε το σετ με 6-3, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Azarenka d. Yulia Putintseva 7-6(4) 1-6 6-3 in Miami



What a battle.



Vika reaches the Miami semifinals for the 1st time in 6 years.



✅5th Miami SF

✅2nd SF of 2024



The 3-time champion giving all the fight of a 3-time champion.



Showing all her class. pic.twitter.com/6BO5dLscvu