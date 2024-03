Στις κερκίδες του κεντρικού court στο Miami Open βρίσκεται ο Μάικ Τάισον, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τον πρώτο προημιτελικό των γυναικών ανάμεσα σε Βικτόρια Αζαρένκα και Γιούλια Πουτίνκοβα.

Την αναμέτρηση ανάμεσα στις Βικτόρια Αζαρένκα και Γιούλια Πουτίνκοβα, για τα προημιτελικά του Miami Open παρακολουθεί από κοντά ο Μάικ Τάισον.

Ο «θρύλος» της πυγμαχίας, παλαιότερα, έχει δηλώσει μεγάλος φαν του τένις τονίζοντας πως η κόρη του ήταν η αιτία να λατρέψει αυτό το άθλημα. Στα πλαίσια της αγάπης του για το τένις, ο Μάικ Τάισον βρέθηκε στις κερκίδες του κεντρικού court του Miami Open για να παρακολουθήσει τον προημιτελικό ανάμεσα σε Αζαρένκα και Πουτίνκοβα, από τον οποίο θα προκύψει η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στα ημιτελικά της διοργάνωσης εφόσον η Ελληνίδα πάρει την πρόκριση κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα.

Βέβαια ο αμερικανός πυγμάχος, ο οποίος μετά από καιρό θα επιστρέψει στα ρινγκ για έναν αγώνα κόντρα στον γνωστό youtuber Τζέικ Πολ, δεν ήταν και πολύ τυχερός καθώς στο στάδιο προέκυψε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση με το ματς να διακόπτεται προσωρινά στο τέταρτο game του πρώτου σετ.

Now the stadium has lost power and the lights on the umpire chair, which is the Hawkeye.



Azarenka and Putintseva have been paused for now. This is the second time in the 4 ish years of this system I remember this happening. https://t.co/NipFBM6EhC