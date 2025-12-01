Χάρη στα δύο γκολ του Τζέιμι Βάρντι, η Κρεμονέζε έκανε την έκπληξη στην έδρα της Μπολόνια και επέστρεψε στα τρίποντα (3-1).

Σε όλη του τη ζωή έμαθε να λέει πως έκανε «brace» όταν σκόραρε δύο γκολ. Πλέον, στην Ιταλία, τούτο το κατόρθωμα το αποκαλεί... ντοπιέτα. Με μία τέτοια, ο 38χρονος Τζέιμι Βάρντι έκανε τη διαφορά και χάρισε μια πολύ μεγάλη νίκη στην Κρεμονέζε.

Η ομάδα του έκανε την έκπληξη στην Μπολόνια και την υπέταξε με 3-1 εκτός έδρας για να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο μετά από τρεις διαδοχικές ήττες και να ανέβει στην 11η θέση της Serie A. Σημαντικό το πλήγμα για τους Ροσομπλού που παραμένουν πάντως στην 6η θέση.

Ο Παγιέρο άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 31' και τρία λεπτά μετά ο Βάρντι πλάσαρε άψογα για το 2-0. Ο Ορσολίνι μείωσε προσωρινά με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά στο 50ο λεπτό ο Βάρντι «χτύπησε» ξανά, υπογράφοντας και κλειδώνοντας τη νίκη της Κρεμονέζε.