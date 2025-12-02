Ράγιο Βαγιεκάνο - Βαλένθια 1-1: Έχασαν ξανά έδαφος οι Μαδριλένοι
Δεν λέει να... ξεκολλήσει από τις ισοπαλίες η Ράγιο Βαγιεκάνο. Άλλωστε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι έμεινε με τον βαθμό. Και αυτή τη φορά έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλη στο πολυπόθητο τρίποντο. Οι Μαδριλένοι πήραν κεφάλι στο σκορ απέναντι στη Βαλένθια, όμως την είδαν να φεύγει από το «Βαγιέκας» με τον βαθμό (1-1) και να τους κρατά στο -7 από την πρώτη εξάδα. Χαμηλά, στη 15η θέση της La Liga, παρέμειναν οι Νυχτερίδες. Η Ράγιο άνοιξε το σκορ με εξαιρετική κεφαλιά του Μεντί στο 37ο λεπτό αλλά το τέρμα του Λόπεθ στο 64' έδωσε στη Βαλένθια την ισοπαλία.
