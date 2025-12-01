Πανιώνιος: Για την πρόκριση στην Ρουμανία οι «κυανέρυθρες»

Στο Μπρασόφ της Ρουμανίας βρίσκεται η αποστολή του Πανιωνίου Betsson, ενόψει του επαναληπτικού με την τοπική ομάδα για τη φάση των «32» του Challenge Cup γυναικών.

Οι «κυανέρυθρες» στο παιχνίδι στην Νέα Σμύρνη επικράτησαν με 3-0 σετ και το απόγευμα της Τρίτης (02/12, 18.00) χρειάζονται δύο σετ για να πάρουν το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης. Αν ηττηθεί με 3-0 ή 3-1 η πρόκριση θα κριθεί στο χρυσό σετ.

Εφόσον ο Πανιώνιος προκριθεί επί της Μπρασόφ στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ανταλουσία (Ισπανία) - Άπελντορν (Ολλανδία). Στο πρώτο παιχνίδι η ισπανική ομάδα νίκησε με 3-1 σετ και ο επαναληπτικός στην Ολλανδία είναι την προσεχή Πέμπτη (04/12).

Ο Πανιώνιος στην έβδομη στροφή του πρωταθλήματος επιβλήθηκε του Μαρκόπουλου στα Μεσόγεια με 3-0 και με 12 βαθμούς είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ.

Ενόψει του αγώνα η λίμπερο του Πανιωνίου, Μαρτίνα Ξανθοπούλου δήλωσε: «Μπορεί να απέχουμε δύο σετ από την πρόκριση στην επόμενη φάση, όμως προετοιμαζόμαστε έτσι ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι όχι μόνο να πάρουμε τα δύο σετ. Πιστεύω θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι ο αντίπαλός μας παίζει στην έδρα του και θα μας πιέσει σίγουρα και ειδικότερα από τη γραμμή του σερβίς! Αν κρατήσουμε την υποδοχή μας σε υψηλά επίπεδα και το μπλοκ άμυνά μας, τότε είμαι σίγουρη πως θα πάρουμε τα δύο σετ που θελουμε αλλά και την νίκη».

Για την 7η αγωνιστική του ρουμάνικου πρωταθλήματος η Μπρασόφ νίκησε εκτός έδρας την Ραπίντ Βουκουρεστίου με 3-0 σετ και με ρεκόρ 5-2 βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Βόσνιος Άντναν Κόλος και η Σλοβάκα Ντανίκα Βικτορίνι.