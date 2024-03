Τη νίκη (6-4, 6-3) και συνάμα την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Miami Open πήρε η Αρίνα Σαμπαλένκα κόντρα στην Πάουλα Μπαντόσα, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τη φάση των "16" της διοργάνωσης.

Μαυροφορεμένη, ελέω του αιφνίδιου θανάτου του πρώην συντρόφου της Κονσταντίν Κολτσόφ, η Αρίνα Σαμπαλένκα χωρίς την απαιτούμενη υπομονή κατάφερε να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η Λευκορωσίδα ξεκίνησε καλά το πρώτο σετ της αναμέτρηση κόντρα στην φίλη της Πάουλο Μπαντόσα, διατηρώντας το σερβίς της. Στο πέμπτο game βρέθηκε πολύ κοντά στο break, όμως η Ισπανίδα «έσβησε» τα δύο break point της Λευκορωσίδας. Στο 7ο game η Σαμπαλένκα είχε την ευκαιρία ξανά να «σπάσει» το σερβίς της Μπαντόσα, πετυχαίνοντάς το για το 4-3.

Aryna Sabalenka laughing as the Miami wind carries the ball away 😊❤️ pic.twitter.com/MIVXxYserI