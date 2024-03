Οσάκα και Βοζνιάκι συνεχίζουν στο Ιντιαν Γουέλς, περιμένει η Σάκκαρη

Οι… μαμάδες Ναόμι Οσάκα και Κάρολιν Βοζνιάκι ξεκίνησαν με νίκες στο Ιντιαν Γουέλς, ενώ η Μαρία Σάκκαρη θα περιμένει ένα ακόμη 24ωρο για να μάθει αντίπαλο.

Νικηφόρα και με εντυπωσιακή εμφάνιση, ξεκίνησε η Ναόμι Οσάκα στο Ιντιαν Γουέλς.

Η Γιαπωνέζα αντιμετώπισε την Σάρα Εράνι και την κέρδισε εύκολα με 6-3, 6-1, για να περάσει στον δεύτερο γύρο όπου θα την περιμένει η Λουντμίλα Σαμσόνοβα.

Osaka d. Sara Errani 6-3 6-1 There is no question that Naomi is finding her feet She’s been putting in the work, but most importantly, she hasn’t been as hard on herself after her losses Trusting herself & trusting the process Mama’s coming. pic.twitter.com/GLZrvLRlOb

Naomi Osaka rips a forehand cross court winner against Errani at Indian Wells.



No matter how long she was away from the sport, her groundstrokes are still some of the cleanest you’ll ever see.



Getting better with every match she plays.



pic.twitter.com/vsGSIh7loe