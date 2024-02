Μπαντόσα: «Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να επιστρέψω»

Το μήνυμα της Πάουλα Μπαντόσα για το νέο setback με το πρόβλημα στη μέση της.

Από το ένα πρόβλημα στο άλλο η Πάουλα Μπαντόσα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για δεύτερη φορά φέτος αγώνα, στο Ντουμπάι.

Η Ισπανίδα τενίστρια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με την μέση της τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα να έχει απογοητευτεί. Ωστόσο τα μηνύματα στήριξης που έχει λάβει, την κάνουν να μην τα παρατά και με ανάρτησή της τόνισε πως θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να επιστρέψει. Προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της στα court.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα υποστήριξης των τελευταίων ημερών, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για μένα. Είναι μία μακρά διαδικασία, αλλά δεν θα τα παρατήσω. Το τένις είναι η ζωή μου και το πάθος μου και θα κάνω τα πάντα για να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να απολαύσω ξανά το άθλημα. Με αγάπη, Πάουλα» ανέφερε στην ανάρτησή της η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά.

Want to thank everyone that has sent supportive messages this past days on this difficult moments for me. It’s being a long process, but I won’t give up. Tennis is my life and passion, and I’ll do anything to comeback as soon as possible and enjoy this sport again.



Love, P.