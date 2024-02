Η Πάουλα Μπαντόσα αποχώρησε σε ένα ακόμα παιχνίδι της εξ αιτίας των συνεχιζόμενων προβλημάτων στην πλάτη, πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στην Ταϊλάνδη, τώρα στο Ντουμπάι.

Η Πάουλα Μπαντόσα προσπαθεί να επανέλθει, όμως είναι φανερό ότι ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί στην πλάτη από την περσινή σεζόν.

Η 26χρονη Ισπανίδα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα της με την Ελβετίδα, Λουλού Σουν για τον 1ο γύρο στο 1000άρι τουρνουά στο Ντουμπάι.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σετ, που κατέκτησε η αντίπαλός της με 6-4 η Μπαντόσα αποσύρθηκε από το παιχνίδι. Με απλανές βλέμμα η Ισπανίδα έκατσε στην καρέκλα της, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Heartbreaking

Badosa retires after 1st set

Making Sun

the first opening line underdog to move on today#wta #tennis #GamblingTwitter #GamblingX #tennisgirls #tennispicks pic.twitter.com/u43EdPnQ0U