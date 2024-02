Οι Ελενα Ριμπάκινα και Κόκο Γκοφ χρειάστηκαν να παίξουν τρίτο σετ για να εξασφαλίσουν τη συνέχειά τους στα προημιτελικά στο τουρνουά στο Ντουμπάι.

H Ριμπάκινα αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση από την Πολωνή, Μαγκνταλένα Φρεχ, όμως έφθασε στην πρόκριση με 7-6(5), 3-6, 6-4 στα προημιτελικά. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι, η οποία νωρίτερα είχε επικρατήσει επί της Μαρίας Σάκκαρη με 6-4, 6-2.

4-1 in deciding sets this year 🫡



Doha runner-up Elena Rybakina moves into the Dubai quarters with a 7-6(5), 3-6, 6-4 win over Frech!#DDFTennis pic.twitter.com/UgowQ0h1VV