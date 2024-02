Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην παρουσία της στο 1000άρι τουρνουά στο Ντουμπάι, γνωρίζοντας την ήττα από την Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι με 2-0 σετ.

Μετά τα χαμόγελα από τη νίκη επί της Έμμα Ναβάρο, η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στις προβληματικές εμφανίσεις, ηττήθηκε από την Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι με 6-4, 6-2 και αποχαιρέτησε από τη φάση των «16» το 1000άρι τουρνουά στο Ντουμπάι.



Με τον Βέλγο, Ζιλιέν Κανίνα να την κατευθύνει προπονητικά, η Σάκκαρη επιχειρεί μια νέα αρχή και τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της είναι φυσιολογικά. Οπως στον αγώνα με τη βραχύσωμη Παολίνι, όπου η Ελληνίδα παίκτρια άρχισε καλά και στα δύο σετ (3-1, 2-0), όμως κάπου στην πορεία έχασε τον δρόμο της και μαζί το παιχνίδι.

