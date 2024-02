Η Σάκκαρη με Ναβάρο στον δεύτερο γύρο του Ντουμπάι

Η Εμμα Ναβάρο επικράτησε της Κατερίνα Σινιάκοβα με 2-1 σετ και θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στο 1000αρι τουρνουά του Ντουμπάι.

Στην μετά-Χιλ εποχή, η Μαρία Σάκκαρη θα δώσει τον πρώτο της αγώνα με την Εμμα Ναβάρο.

Η Ναβάρο κέρδισε την Κατερίνα Σινιάκοβα στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Ντουμπάι με 2-1 σετ (4-6, 7-5, 6-4) μετά από μια μάχη 2 ωρών και 42 λεπτών.

From a set and 5-3 down



Emma Navarro fights back to advance to Round 2 in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/CYbDa1LZdg