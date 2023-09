Σπουδαία Σάκκαρη, μίλησε μόνο για την Ντόι, στο τελευταίο ματς της καριέρας της Γιαπωνέζας

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε πως η Μιζάκι Ντόι έπαιξε μαζί της το τελευταίο ματς στην καριέρα της και η Ελληνίδα τενίστρια προτίμησε να μιλήσει γι’ αυτήν και όχι για τον εαυτό της.

Η Σάκκαρη επρόκειτο να κάνει δηλώσεις πρώτη, αλλά όταν χαιρέτησε την Ντόι, η Γιαπωνέζα πήγε με δάκρυα στα μάτια καθώς ήταν το τελευταίο ματς της καριέρας της.

Η Μαρία την χειροκρότησε και όταν οι διοργανωτές της είπαν να υπογράψει αυτόγραφα και να μιλήσει, είπε πως η Ντόι θα έπρεπε να το κάνει σήμερα γιατί είναι η στιγμή της.

Maria Sakkari hugs Misaki Doi as she plays the final match of her career: “You’re an amazing player. You’re a wonderful person. What an honor” All class from Maria. Congratulations on a wonderful career, Misaki. Good luck in the next chapter. pic.twitter.com/QNk3hpnimc

Η Γιαπωνέζα ήταν δακρυσμένη στον πάγκο, με την Μαρία να πηγαίνει τελικά να κάνει δηλώσεις για να μη σπάσει το πρωτόκολλο, αλλά μίλησε μόνο για την αντίπαλό της.

«Δεν θα μιλήσω για μένα. Ηταν τιμή να παίξω τον τελευταίο επαγγελματικό αγώνα της Μιζάκι. Της εύχομαι να απολαύσει τη ζωή της. Ξέρουμε πόσο σκληρό είναι το τένις. Θα πάρει χρόνο, αλλά θα βρεις κάτι ιδιαίτερο να κάνεις στην επόμενη σελίδα της ζωής σου. Ηταν τιμή για μένα να παίξω μαζί σου. Συγχαρητήρια για την υπέροχη καριέρα σου. Δεν θέλω να μιλήσω για μένα σήμερα, είναι η μέρα σου» είπε η Σάκκαρη

Maria Sakkari after beating Misaki Doi in the last match of her career:



“I don’t want to talk about me today. It was an honor to play against Misaki in her last ever match. You deserve to enjoy life. You deserve to enjoy yourself, have some fun. We know how tough tennis life is.… pic.twitter.com/TKxtoGPuaM