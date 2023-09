Η Μαρία Σάκκαρη δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μισάκι Ντόι (6-3, 6-1) και έδωσε δεύτερο ραντεβού μέσα σε μία εβδομάδα με την Καρολίν Γκαρσία, αυτή τη φορά στα προημιτελικά του Τόκιο.

Με τον... ενθουσιασμό του τίτλου στο τρόπαιο, η Μαρία Σάκκαρη πέρασε στον προημιτελικό του 500αριου τουρνουά στο Τόκιο, χωρίς να χρειαστεί να πιάσει τοπ επίπεδο τένις.

Κόντρα στην Μισάκι Ντόι έπαιξε... όσο χρειαζόταν για να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά (6-3, 6-1 σε μία ώρα και 5 λεπτά), εκεί που θα βρει ξανά, αύριο στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος, την Καρολίν Γκαρσία, σε μια άτυπη ρεβάνς μετά την ήττα της Γαλλίδας στον ημιτελικό της Γουαδαλαχάρα πριν μία εβδομάδα.

"It was an honor"



