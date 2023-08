Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε τη Λέιλα Φερνάντεζ με 2-0 και σε λίγες ώρες αντιμετωπίζει τη Μάντισον Κις στα προημιτελικά τού τουρνουά στην Ουάσινγκτον.

Η Μαρία Σάκκαρη βγαίνοντας από τη δύσκολη θέση στο 1ο σετ, νίκησε τη Λέιλα Φερνάντεζ με 7-5, 6-2 και έφυγε για τα προημιτελικό στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον. Εκεί σε λίγες ώρες θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Μάντισον Κις.

Η Σάκκαρη θα επιστρέψει στο κορτ «John Harris», αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο αγώνας για τη φάση των «16» στο απλό ανδρών Γιούμπανκς-Τόμπσον, που διεκόπη στο 2-5 και μετά ο προημιτελικός γυναικών ανάμεσα στις Σαμσόνοβα και Κόστιουκ.

Έβγαλε αντίδραση και 1-0

Η Σάκκαρη με την πρώτη ευκαιρία έφθασε σε break στο εναρκτήριο game και με love game σε πέντε λεπτά έκανε το 2-0. Αμέσως μετά η 28χρονη Ελληνίδα προηγήθηκε 15-40 και σε αβαντάζ για να φθάσει σε δεύτερο σερί break για το 3-0.

Η Φερνάντεζ βρήκε τις πρώτες δικές της ευκαιρίες για break στο 15-40, δεν άφησε την ευκαιρία, κάνοντας το 3-1.

Η νεαρή από τον Καναδά, σαν να αναθάρρησε και από τη δύσκολη θέση στο 0-30, με συνεχόμενους πόντους κράτησε το σερβίς της, μειώνοντας σε 3-2. Oμως η Σάκκαρη απάντησε με το 2ο love game στον αγώνα για το 4-2.

Mάχη έγινε στο 7ο game, αρχικά η Σάκκαρη σπατάλησε ευκαρία για break στο 30-40 και μετά έχοντας δύο φορές το αβαντάζ, με τη Φερνάντεζ τελικά να βγαίνει αλώβητη για το 4-3.

Παρότι η Σάκκαρη ήταν σταθερά καλή στο 1ο σερβίς, 73,7% δεν το εκμεταλλεύτηκε, με τη Φερνάντεζ να φθάνει με τη δεύτερη ευκαιρία της σε δεύτερο break και να ισοφαρίζει σε 4-4.

Η Σάκκαρη συνέχισε να μην εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες για break στο 15-40 και σε αβαντάζ, φθάνοντας στo 2/9, με τη Φερνάντεζ να κατακτά το 3ο σερί game και να προσπερνά με 5-4.

Η Ελληνίδα παρότι είχε πλέον την πίεση, απάντησε με άνεση για το 5-5. Η Φερνάντεζ έσωσε και τον 8ο σερί break point (30-40), όχι όμως και το αβαντάζ που πήρε η Σάκκαρη, με το break (3/11) να έρχεται σε καθοριστικό σημείο, 6-5.

Η Σάκκαρη σέρβιρε για το σετ, προηγήθηκε 30-0 και 40-15, για δυο σερί set points και δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει, κατακτώντας το 7-5 σε 63 λεπτά.

Halfway done for the day



No.4 seed @mariasakkari sees off Fernandez 7-5, 6-2 and will face Keys tonight for a place in the semis!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/zu5bypW4uD