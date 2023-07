H Σβιόντεκ κατέκτησε τον 15ο τίτλο της στο «σπίτι» της

Η Ίγκα Σβιόντεκ κατέκτησε με άνεση τον τίτλο στο 250άρι Όπεν της Βαρσοβίας, φθάνοντας στους 15 τίτλους στην καριέρα της.

Η 22χρονη Πολωνή χρειάστηκε να παίξει δύο παιχνίδια την Κυριακή (30/7) προκειμένου να εξασφαλίσει τον τίτλο. Αρχικά, η Σβιόντεκ ολοκλκήρωσε το έργο της στον ημιτελικό με τη Γιανίνα Βικγμάγιερ,που είχε διακοπεί το Σάββατο (29/7) λόγω βροχής, επικράτησε με 6-1, 7-6 (6) και προκρίθηκε στον τελικό.

