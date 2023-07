Η Σβιόντεκ επέστρεψε με δύσκολη νίκη

Μετά τον αποκλεισμό της από την Σβιτολίνα στο Wimbledon, η Ιγκα Σβιόντεκ επέστρεψε με νίκη στο Tour επί πολωνικού εδάφους.

Μετά τις ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα, η Ιγκα Σβιόντεκ γύρισε στα court λίγο… σκουριασμένη, αλλά πήρε τη νίκη στην Βαρσοβία, κόντρα στο Νο181 του κόσμου, Νιγκίνα Αμπντουραΐμοβα.

Με 2-0 σετ (6-4, 6-3) κέρδισε το χειροκρότημα των συμπατριωτών της και συνεχίζει στο τουρνουά.

Iga Swiatek gets a roar from the Polish crowd after her first round win in Warsaw



She means so much to this crowd.



She’s represented Poland so professionally & so well these last few years.



Born to lead.



pic.twitter.com/wycsxR5NYJ