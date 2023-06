Η Βένους Γουίλιαμς έχει παίξει με τενίστριες που έχουν 45 χρόνια διαφορά

Τρομερό στατιστικό από Γάλλο δημοσιογράφο για την μικρότερη και μεγαλύτερη σε ηλικία αντίπαλο που έχει παίξει η 43χρονη Βένους Γουίλιαμς.

H 43χρονη Βένους Γουίλιαμς επέστρεψε χθες στα courts έπειτα από πέντε μήνες.

Υπό το βλέμμα της αδερφή της, Σερένα, ηττήθηκε με 2-1 σετ από την 17χρονη Ελβετίδα Σελίν Ναέφ στην Ολλανδία.

Η Ναέφ είναι η νεαρότερη παίκτρια που έχει παίξει η Γουίλιαμς στην σπουδαία καριέρα της καθώς είναι γεννημένη το 2005, όταν δηλαδή μόλις είχε βγει το… Youtube στο διαδίκτυο.

Από την άλλη, η γηραιότερη τενίστρια που έχει αντιμετωπίσει η Σερένα, ήταν η Ροζαλίν Νίντεφερ, η οποία έχει γεννηθεί το 1960, χρονιά που… εξελέγη πρόεδρος ο Τζον Κένεντι. Διαφορά 45 ετών…

As of today, Venus Williams' oldest and youngest-ever WTA opponents are: 2005-born Céline Naef, who wasn't alive yet when YouTube first launched 1960-born Rosalyn Nideffer, who was alive when JFK was elected President

Οσο για την 17χρονη Ναέφ, θα έχει να το λέει πως όχι μόνο πρόλαβε να παίξει με την θρύλο του τένις, αλλά την κέρδισε κιόλας...

Celine Naef on beating Venus Williams in her debut:



“It’s amazing. I cannot believe I had the chance to play against Venus. She’s an amazing player & really a role model for everyone.”



She looks so grateful to have shared the court with Venus. pic.twitter.com/A6OYaKkCko