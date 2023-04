Σε τρία σετ η Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε το ντέρμπι με την Μπαντόσα και είναι μία ανάσα από έναν ακόμη τελικό φέτος στο Tour

Σε ένα ματς που… έβρεχε άσους, η Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε με 2-1 σετ την κολλητή της, Πάολα Μπαντόσα (4-6, 6-4, 6-4) και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Στουτγάρδης.

Η Μπαντόσα είχε 10 άσους και η Σαμπαλένκα μόλις 4, αλλά η Ισπανίδα είχε και 9 διπλά λάθη στο σερβίς, μαζί με το «φτωχό» 52% σε πρώτο σερβίς.

Digging DEEP



No.2 seed @SabalenkaA turns it around against Badosa to reach the Stuttgart semis for a third straight season!#PorscheTennis pic.twitter.com/ycd0mmDeKX