«Βόμβα» από την Σοράνα Κιρστέα που κέρδισε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ και θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα της σε ημιτελικό ενός 1000αριου τουρνουά μετά από μία δεκαετία!

Το απίθανο ταξίδι της Σοράνα Κιρστέα στο WTA 1000 τουρνουά του Μαϊάμι συνεχίζεται!

Η απίθανη Ρουμάνα στα 32 της χρόνια φτάνει για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία σε ημιτελικό ενός 1000αριου τουρνουά, κερδίζοντας μάλιστα με 2-0 σετ την πιο φορμαρισμένη τενίστρια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, την Αρίνα Σαμπαλένκα!

Sorana's MOMENT @sorana_cirstea stuns No.2 seed Sabalenka to reach her second WTA 1000 semifinal! #MiamiOpen pic.twitter.com/tH6njQAQKv