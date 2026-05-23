Τεράστια διάκριση για τον Νίκο Ο'Ράιλι! Ο διεθνής Άγγλος μπακ της Μάντσεστερ Σίτι πήρε το βραβείο του κορυφαίου νέου παίκτη της σεζόν στην Premier League, κάνοντας μια γεμάτη σεζόν στο Νησί.

Ο ελπιδοφόρος νεαρός αμυντικός έχει μια αρκετά μεστή σεζόν και χαίρει της εμπιστοσύνης του Πεπ Γκουαρντιόλα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μετρά 53 συνολικά συμμετοχές τη φετινή χρονιά με 9 γκολ και 6 ασίστ. Στο αγγλικό πρωτάθλημα έχει σημειώσει 5 γκολ και έχει μοιράσει 3 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.

Ο ίδιος σε σχετικές του δηλώσεις τόνισε πως ο πρωταρχικός του στόχος ήταν να βοηθήσει την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μετά την πρώτη μου εμφάνιση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο την προηγούμενη σεζόν, ήξερα πώς αυτή τη χρονιά θα έχω την ευκαιρία να παίζω περισσότερο και να βοηθήσω την ομάδα όσο πιο πολύ μπορώ αν δούλευα σκληρά».