Η Μπαντόσα έκανε ζέσταμα με ball boy κι αυτός το διασκέδασε

Στα μισά του τρίτου σετ η Λόρα Ζίγκεμουντ χρειάστηκε ιατρικό τάιμ άουτ και η Πάουλα Μπαντόσα βρήκε… εθελοντή να ανταλλάξει μερικά χτυπήματα για να μείνει «ζεστή».

Ενα ασυνήθιστο σκηνικό έλαβε μέρος στο Μαϊάμι, στο ματς της Πάουλα Μπαντόσα με την Λόρα Ζίγκεμουντ.

Η τελευταία χρειάστηκε ιατρικό τάιμ άουτ στο τρίτο σετ και η Μπαντόσα προκειμένου να μείνει ζεστή, ήθελε να βγάλει μερικά χτυπήματα. Μην έχοντας επιλογή, ζήτησε από ένα ball boy (λίγο… μεγαλύτερο σε ηλικία) να πάρει μία ρακέτα της και να πάει στην αντίθετη πλευρά του court.

Αρχισαν να ανταλλάσουν ορισμένα χτυπήματα, με το κοινό να αποθεώνει τον εθελοντή ο οποίος με τη σειρά του έδειξε να το διασκεδάζει με τη ψυχή του, που είχε μια ευκαιρία να ανταλλάξει χτυπήματα με μία τόσο σημαντική παίκτρια. Η Μπαντόσα βέβαια προσπαθούσε την ίδια ώρα να μείνει συγκεντρωμένη, κάνοντας το ζέσταμά της, αφού λίγα λετά μετά επέστρεψε η Ζίγκεμουντ.

