Η Ιγκα Σβιόντεκ έχει περάσει σε άλλο επίπεδο καθώς απέκλεισε και την Σαμσόνοβα με τυπικές διαδικασίες και έχει χάσει τρία games σε δύο ματς στο Ντουμπάι.

Η… εξωγήινη Ιγκα Σβιόντεκ είναι στα προημιτελικά του Ντουμπάι με ένα ακόμη σόου.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, διέλυσε και την Λουντμίλα Σαμσόνοβα με 2-0 σετ σε 1 ώρα και 16 λεπτά, χάνοντας όλο κι όλο ένα game στο ματς (6-1, 6-0)!

Flawless. Again. @iga_swiatek defeats Samsonova 6-1, 6-0 to reach the last eight in Dubai. #DDFTennis pic.twitter.com/nahSBP2TWW

Το σερί της Σβιόντεκ δεν είναι φυσιολογικό καθώς τέτοια αποτελέσματα συνεχόμενα δεν βλέπαμε ούτε επί των ημερών της Σερένα. Και εξηγούμαστε: στο προηγούμενο τουρνουά κέρδισε τον τίτλο χάνοντας μόνο πέντε games σε τρία ματς που έπαιξε, ενώ τώρα στο 1000αρι του Ντουμπάι σε δύο ματς έχει χάσει τρία games!

Αναλυτικά:

Ντόχα :

Με Κόλινς: 6-0, 6-1

Με Κουντερμέτοβα: 6-0, 6-1

Με Πεγκούλα: 6-3, 6-0

Ντουμπάι

Με Φερνάντες: 6-1, 6-1

Με Σαμσόνοβα: 6-1, 6-0

Επόμενο… πιθανό θύμα της η Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία μετά την Σάκκαρη, άφησε εκτός και την Καλίνινα, επικρατώντας με 2-1 σετ (7-5, 6-7, 6-2).

Στα προημιτελικά πέρασε εύκολα και η Τζέσικα Πεγκούλα που κέρδισε 6-3, 6-2 την Κιρστέα, αλλά και η Κις που μετά την Γκαρσία απέκλεισε και την Αζαρένκα με το εντυπωσιακό 6-2, 6-1.

Η Κις θα παίξει με την Γκοφ, η οποία προκρίθηκε άνευ αγώνα (αποσύρθηκε η Ριμπάκινα λόγω τραυματισμού), ενώ η Πεγκούλα θα αναμετρηθεί με την Μούτσοβα η οποία έκανε την έκπληξη, πετώντας εκτός την Μπένσιτς με 6-1, 6-4.

Only the third player to defeat Bencic this year



A 6-1, 6-4 victory sends @karomuchova7 into a Dubai quarterfinal against No.3 seed Pegula!#DDFTennis pic.twitter.com/mmV2TO4tbQ