Η Ποτάποβα περιμένει Σάκκαρη ή Μάρτιτς στον τελικό του Λινζ

Η Αναστασία Ποτάποβα εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (12/2) στο 250άρι τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας. Η 21χρονη Ρωσίδα νίκησε την Τσέχα Μαρκέτα Βοντρούσοβα με 6-1, 6-7(4), 6-3 και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει μια από τις Μαρία Σάκκαρη ή Πέτρα Μάρτιτς.

Για την Ποτάποβα, Νο.44 στον κόσμο, είναι ο 5ος τελικός της καριέρας της στο tour, έχοντας να επιδείξει τον τίτλο στο περσινό τουρνουά της Κωνσταντινούπολης.

Three-set queen @nastiaapotapova wins her fourth deciding set of the week to defeat Vondrousova 6-1, 6-7(4), 6-3 and reach the final in Linz!@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/fpD34H2TC3