Ο Κώστας Ρούπτσος έκανε λόγο για ανακριβή στοιχεία στην ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ και κάλεσε τον Σύνδεσμο να ανακαλέσει τα όσα καταγγέλλει για τη μεταχείριση των μελών του από την ΠΑΕ.

Ο ΠΣΑΠΠ μέσω ανακοίνωσής του στάθηκε σε συμπεριφορές που έχουν εισπράξει παίκτες - μέλη του από την ΠΑΕ Πανιώνιος, με τους Κυανέρυθρους να παίρνουν δημόσια θέση απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Ρούπτσος ζήτησε από τον Σύνδεσμο να ανακαλέσει την ανακοινωσή του χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς των παικτών «ψευδείς» και να προσκομίσει στην ομάδα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τα όσα υποστήριξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση



«Αρχικά, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο του Πανιωνίου ότι αμέσως μετά τη λήξη της περσινής αγωνιστικής περιόδου και συγκεκριμένα στα τέλη Μαρτίου 2026, οι ποδοσφαιριστές Δημήτρης Κολοβός, Ιωάννης Κιάκος και Ρίτσαρντ Γιένσεν ενημερώθηκαν από εμένα προσωπικά ότι δεν περιλαμβάνονται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν προσωπική ούτε τιμωρητική. Ήταν μία καθαρά αγωνιστική απόφαση, η οποία βασίστηκε στις αξιολογήσεις του αγωνιστικού τμήματος, στα αντικειμενικά στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν από τη διαχείριση τους από την τεχνική ηγεσία, στη συνολική αγωνιστική εικόνα των ποδοσφαιριστών και στο γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες με τις οποίες αποκτήθηκαν, ώστε να αποτελέσουν τους παίκτες που θα έκαναν τη διαφορά για τον Πανιώνιο.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια, ευθύτητα και σεβασμό. Στόχος μας ήταν να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση, ώστε κάθε πλευρά να μπορέσει να ακολουθήσει τον δικό της ποδοσφαιρικό δρόμο, χωρίς να αποδοθούν ευθύνες ή ενοχές για μια συνεργασία που, αγωνιστικά, δεν εξελίχθηκε όπως όλοι θα θέλαμε.

Με ιδιαίτερη έκπληξη διεπίστωσα σήμερα ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ) επέλεξε να εκδώσει δημόσια ανακοίνωση κατά της ΠΑΕ Πανιώνιος, υιοθετώντας ως αληθείς ισχυρισμούς που προέρχονται αποκλειστικά από καταγγελίες μελών του, χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει με την ΠΑΕ, χωρίς να ζητήσει τη θέση της και χωρίς να προβεί στην παραμικρή διασταύρωση των πραγματικών περιστατικών.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ΠΣΑΠΠ δεν περιορίστηκε στην απλή αναπαραγωγή ισχυρισμών, αλλά προχώρησε ο ίδιος σε κατηγορηματικές διαπιστώσεις περί «σοβαρής και κατάφωρης παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων», περί «αναίτιας και απρόκλητης απαγόρευσης συμμετοχής στις προπονήσεις» και περί προσβολής της προσωπικότητας των ποδοσφαιριστών. Πρόκειται για βαρύτατους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος διαθέτει πλήρη και αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι ουδέποτε παραβίασε οποιαδήποτε συμβατική ή νόμιμη υποχρέωσή της απέναντι στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Κάθε απόφαση που ελήφθη σχετικά με τη συμμετοχή τους στις προπονητικές διαδικασίες εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της αθλητικής και οργανωτικής λειτουργίας της ομάδας και των αρμοδιοτήτων της τεχνικής ηγεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση απαξίωσης, επαγγελματικής βλάβης ή δυσμενούς μεταχείρισης οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή, οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν μέλη της ομάδας και να αντιμετωπίζονται με απόλυτο σεβασμό.

Η δημόσια τοποθέτηση του ΠΣΑΠΠ, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με την ΠΑΕ και χωρίς οποιαδήποτε προσπάθεια εξακρίβωσης των πραγματικών περιστατικών, συνιστά τουλάχιστον σοβαρή θεσμική αμέλεια και δεν συνάδει με τον ρόλο που ο ίδιος επικαλείται ότι υπηρετεί.

Η βεβιασμένη δημοσιοποίηση ανακριβών ισχυρισμών δεν προστατεύει τους ποδοσφαιριστές. Αντιθέτως, πλήττει αδικαιολόγητα την αξιοπιστία ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που αποδεδειγμένα είναι συνεπείς στις συμβατικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις και δημιουργεί ένα κλίμα αμφισβήτησης που δεν ωφελεί κανέναν.

Επειδή, όμως, η αλήθεια αποδεικνύεται μόνο με πραγματικά δεδομένα και όχι με ανακοινώσεις, οφείλω να ενημερώσω δημόσια τον ΠΣΑΠΠ — αφού δεν θεώρησε σκόπιμο να το πληροφορηθεί πριν εκδώσει ανακοίνωση — ότι, παρά το γεγονός πως οι τρεις συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται εδώ και αρκετούς μήνες σε διαδικασία συζητήσεων με την ΠΑΕ για τη λύση της συνεργασίας τους, έχουν εξοφληθεί πλήρως και στο ακέραιο μέχρι και σήμερα, όπως ακριβώς και όλοι ανεξαιρέτως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της ενώπιον κάθε αρμόδιας δικαστικής, διοικητικής και αθλητικής αρχής, με σκοπό την προστασία της φήμης, του κύρους και των συμφερόντων της απέναντι σε κάθε ψευδή, ανακριβή ή δυσφημιστικό ισχυρισμό.

Παράλληλα, καλούμε τον ΠΣΑΠΠ:

• Να ανακαλέσει δημόσια την ανακοίνωσή του, η οποία περιέχει ψευδείς και ανακριβείς ισχυρισμούς που δυσφημούν αδικαιολόγητα την ΠΑΕ Πανιώνιος.

• Να επικοινωνήσει άμεσα με τη Διοίκηση της ΠΑΕ, ώστε να λάβει γνώση όλων των πραγματικών περιστατικών και του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, επιλέγοντας τον θεσμικό διάλογο αντί των δημόσιων και ατεκμηρίωτων ανακοινώσεων.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ήταν, είναι και θα παραμείνει προσηλωμένη στη νομιμότητα, στη διαφάνεια, στον σεβασμό των ποδοσφαιριστών της και στη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διαθέτει, όμως, όπως κάθε επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα, το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίζει, με αποκλειστικά αγωνιστικά κριτήρια, ποιοι ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στους στόχους του Συλλόγου.

Ο Πανιώνιος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν, είτε από αμέλεια είτε από σκοπιμότητα, να παρεμποδίζει τη λειτουργία του ή να πλήττει αδικαιολόγητα την αξιοπιστία του. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα προστατεύει πάντοτε το κύρος, την ιστορία και τη φήμη του απέναντι σε κάθε άδικη, ανακριβή ή αναληθή δημόσια επίθεση.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Πανιώνιος»

