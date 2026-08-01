Βάσει δημοσιεύματος της Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έχει ενημερώσει τον Βινίσιους πως είτε ανανεώνει, είτε πωλείται άμεσα!

«Τρέχουν» και δεν φτάνουν το τελευταίο διάστημα οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφορικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό και το ρόστερ που θα παραδώσουν στον Ζοσέ Μουρίνιο για τη σεζόν που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες.

Πέρα από τις υποθέσεις των Γιαν Ντιομαντέ και Ρόδρι, που φέρεται αμφότεροι να... πλησιάζουν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», η Ρεάλ ασχολείται έντονα και με το ζήτημα της ανανέωσης του Βινίσιους Τζούνιορ.

Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι (2027) και στη Μαδρίτη θέλουν να τον «δέσουν» με νέο, προσφέροντάς του φυσικά καλύτερους όρους. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν βγάλει... λευκό καπνό, με αποτέλεσμα η διοίκηση των «Μερένγκχες» να θέτει πλέον τελεσίγραφο.

Σύμφωνα με τη Marca, ο 26χρονος έχει ενημερωθεί πως είτε δέχεται την τελευταία πρόταση και ανανεώνει, ειδάλλως ο σύλλογος θα μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, με την Άρσεναλ να... καραδοκεί.