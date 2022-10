Δεν είναι καλά τα νέα για την Μαρία Σάκκαρη από το Σαν Ντιέγκο, καθώς Μπαντόσα, Κις και Κόλινς έχουν μειώσει την διαφορά στο race και συνεχίζουν στα προημιτελικά.

Την ώρα που η Μαρία Σάκκαρη προετοιμάζεται στο Μεξικό για το τελευταίο 1000αρι της σεζόν, οι διώκτριές της στη κούρσα για το τελευταίο εισιτήριο στο WTA Finals, συνεχίζουν ακάθεκτες στο Σαν Ντιέγκο.

Μετά την πρόκριση της Κόλινς στα προημιτελικά και οι Μάντισον Κις και Πάουλα Μπαντόσα πέρασαν στην 8αδα και «φλερτάρουν» με την 8η θέση για τους τελικούς που κρατά η Κουντερμέτοβα και η Σάκκαρη είναι σε απόσταση αναπνοής.

Η Κις κέρδισε την Κασάτκινα με 2-0 σετ (6-4, 6-3) και η Μπαντόσα την Τσιρίκο με 6-0, 6-3, με την Κις στα προημιτελικά να αντιμετωπίζει την Τζέσικα Πεγκούλα που ήδη έχει προκριθεί στο WTA Finals.

Η Μπαντόσα θα δώσει «τελικό» με την Κόλινς στις «8» καθώς η ηττημένη θα μείνει πολύ πίσω στη κούρσα και θα πρέπει να πάει μετά στην Γουαδαλαχάρα να… σηκώσει κούπα για να ελπίζει στο τελευταίο εισιτήριο.

Η Κουντερμέτοβα κρατά αυτό το εισιτήριο με 2.606 βαθμούς, ενώ ακολουθούν Σάκκαρη (2.537), Μπαντόσα (2.363), Μπένσιτς (2.360), Κις (2.363) και Κόλινς (2.097).

Οποια από τις τρεις πάει τελικό θα ξεπεράσει την Σάκκαρη, ενώ αν πάρει κούπα μία εκ των Μπαντόσα και Κις, θα περάσει και την Κουντερμέτοβα και θα έχει στο χέρι της το εισιτήριο για το Τέξας.

Τα ξημερώματα έπαιξε και η Ιγκα Σβιόντεκ που κέρδισε με 2-1 σετ την Κινέζα Ζενγκ (6-4, 4-6, 6-1) και στα προημιτελικά θα παίξει με την Γκοφ σε ένα σπουδαίο ματς.

Well that escalated quickly @iga_swiatek recovers in the third set to notch win number 61 this season!



Faces the winner of Andreescu-Gauff in the #SanDiegoOpen last eight pic.twitter.com/xembNoj5Er