Η Ναόμι Οσάκα δεν κατάφερε να περάσει γύρο στο Σινσινάτι καθώς η Σουάι Ζανγκ την κέρδισε σε δύο σετ.

Ούτε τώρα, στο τουρνουά της WTA στο Σινσινάτι, θα έρθει η ανάταση της Ναόμι Οσάκα…

Η Γιαπωνέζα τενίστρια αποχαιρέτησε από τον πρώτο γύρο, χάνοντας σε δύο σετ από την Σουάι Ζανγκ. Η Κινέζα κέρδισε στις λεπτομέρειες το ματς (6-4, 7-5), παρά τους 10 άσους της Οσάκα. Η Ζανγκ είχε εκπληκτικά ποσοστά στο πρώτο σερβίς (53/62, ποσοστό 85%), με κερδισμένο το 73,6% των πόντων.

Brilliant Zhang



@zhangshuai121 defeats Osaka 6-4, 7-5 to move into the second round in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/LoUqj2EAza