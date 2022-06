Από δικά της λάθη η Μαρία Σάκκαρη έχασε την πρόκριση στα ημιτελικά του Νότιγχαμ από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Η Μαρία Σάκκαρη για άλλη μία φορά τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Η Βραζιλιάνα έχει αποδειχθεί κακός δαίμονας της Ελληνίδας τενίστριας, που στον προημιτελικό του Νότιγχαμ, βρέθηκε να κερδίζει το πρώτο σετ προκαλώντας εκνευρισμό στην Σάκκαρη (που δεν ήταν καθόλου χαρούμενη με το παιχνίδι της).

Η Μαρία ισοφάρισε, όμως από δικά της απίστευτα λάθη σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, έχασε με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-3 η Μάια) μετά από 2 ώρες και 36 λεπτά και αποκλείστηκε.

Η Μάια σέρβιρε πρώτη και κράτησε το σερβίς της, τελειώνοντας το game με έναν winner (0-1). Το 1-1 ήρθε με έναν πανέμορφο πόντο που είχε... λόμπα (Σάκκαρη), tweener (Μάια) και σμας της Μαρίας στο τέλος.

Η Βραζιλιάνα ωστόσο, με εξαιρετική δουλειά στο σερβίς, δυσκόλεψε τις επιστροφές της Μαρίας και κράτησε το προβάδισμα (1-2).

Το 2-2 ήρθε σχετικά εύκολα για την Σάκκαρη που ζόρισε την αντίπαλό της στην υποδοχή, ωστόσο η Μάια σέρβιρε εκπληκτικά και έφτασε εύκολα στο υπέρ της 3-2.

Ενα διπλό λάθος της Μαρίας έδωσε ευκαιρία για break στην Βραζιλιάνα που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με επιστροφή winner έκανε το 4-2. Η Σάκκαρη σε ένα μεγάλο σε διάρκεια game, βρήκε ευκαιρία για break την οποία έχασε και αφού έγινε το 5-2 από την Βραζιλιάνα, η Μαρία ξέσπασε πάνω στην ρακέτα της.

Τα νεύρα έπιασαν τόπο καθώς στο επόμενο game σέρβιρε εκπληκτικά και μείωσε σε 5-3, αλλά έπρεπε να σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της για να μείνει στο σετ. Και το κατάφερε πιέζοντας την αντίπαλό της με τις επιστροφές της, με την Μάια να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο και την Μαρία να μειώνει σε 5-4!

Ομως, από ένα αβίαστο λάθος δικό της και ένα διπλό λάθος, πήγε στράφι όλη η προσπάθεια και η Μάια πήρε το σετ με 6-4.

Με το «καλημέρα» η Σάκκαρη είχε δύο ευκαιρίες για break όμως τα σερβίς της Μάια βελτιώθηκαν, οι επιστροφές της Μαρίας ήταν κάκιστες και έτσι έγινε το 0-1.

Κατάφερε να ισοφαρίσει εύκολα, σερβίροντας εξαιρετικά, όμως η Μάια με έναν άσο προηγήθηκε με 2-1. Στο καλύτερο service game της στο ματς, η Σάκκαρη έβγαλε δύο άσους και ισοφάρισε 2-2 και είχε ευκαιρία για break αμέσως μετά. Την σπατάλησε όμως χάνοντας ένα εύκολο στοπ βολέ (και ξέσπασε στο μπαλάκι), για να κρατήσει τελικά η Βραζιλιάνα και να προηγηθεί 3-2.

Το Νο5 του κόσμου ισοφάρισε σε 3-3 και πάλι χάρη σε καλό πρώτο σερβίς και με πάρα πολύ κόπο, το πολυπόθητο break ήρθε έστω και αργά στο δεύτερο σετ, από λάθος της Μάια.

Με το 4-3 υπέρ της σέρβιρε εξαιρετικά και έφτασε άνετα στο 5-3, με την Βραζιλιάνα να μειώνει σε 5-4 και την Μαρία να πηγαίνει να σερβίρει για το σετ.

Εκεί, έμεινε ψύχραιμη παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω με 0-30 και με έναν άσο έκανε το 6-4 και πήγε το ματς σε τρίτο σετ.

Με την Μάια να κρατά το σερβίς της, άρχισε το τρίτο σετ (0-1). Η Βραζιλιάνα βρέθηκε με break point δύο φορές, αλλά η Σάκκαρη το έσβησε με άσο και ένα ακόμη εξαιρετικό σερβίς. Πέταξε εύκολο πόντο στη συνέχεια για να τελειώσει το game η Μαρία και βρέθηκε αντιμέτωπη με τρίτο break point. Τελικά το... θρίλερ του game κατέληξε στην Ελληνίδα τενίστρια που γλίτωσε 4 φορές συνολικά από break. Η Μάια όμως κράτησε άνετα το σερβίς της και με ένα στοπ βολέ προηγήθηκε με 2-1.

