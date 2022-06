Το Wimbledon απέκλεισε Ρώσους και Λευκορώσους, αλλά από την άλλη ανακοίνωσε χρηματικά έπαθλα ρεκόρ.

Το φετινό Wimbledon μπορεί να μην έχει βαθμολόγηση στις κατατάξεις της ATP και της WTA, όμως προσφέρει τρελά χρηματικά έπαθλα. Όπως ανακοινώθηκε η διοργάνωση θα απονείμει χρηματικά έπαθλα ρεκόρ ύψους 40,3 εκατομμυριών λιρών (47,2 εκατ. ευρώ), με τον νικητή στο απλό ανδρών και γυναικών να φιλοξενεί από δύο εκατομμύρια λίρες (2,3 εκατ. ευρώ) ο καθένας. Για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια το Wimbledon θα φιλοξενήσει θεατές.

Στο 3ο χρονικά Grand Slam της σεζόν δεν θα παίξουν οι παίκτες και οι παίκτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία εξ αιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Stripped of ranking points, #Wimbledon does not retaliate by dropping prize money. Instead, it will offer a record total of over 40 million pounds. I'd be surprised if any major players who aren't banned or injured will take a pass



This year's totals: pic.twitter.com/9U8jF8WyhM