Αντέδρασε, νίκησε Μαρινό και προκρίθηκε στα προημιτελικά η Σάκκαρη σε 4 ώρες!

Μπορεί να βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, να είδε τον αγώνα με την Μαρινό να διακόπτεται για 4 ώρες, ωστόσο η Μαρία Σάκκαρη δεν λύγισε. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντέδρασε, επικράτησε με 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) της Καναδής παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά του Νότιγχαμ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Μπεατρίζ Χαντάντ Μαΐα.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε εφιαλτικά το παιχνίδι με την Ρεμπέκα Μαρινό (1-6, ), αλλά έστω και σε τρία σετ, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Νότιγχαμ.

Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε μία από τις χειρότερες μέρες της στο Tour, με πάρα πολύ άσχημα ποσοστά στο σερβίς (12 διπλά λάθη συνολικλά), ωστόσο κατάφερε να επιβιώσει και από την διακοπή λόγω βροχής στο δεύτερο σετ, πάνω που είχε βρει ρυθμό, και στο τρίτο σφράγισε εισιτήριο για την 8αδα όπου την περιμένει η Βραζιλιάνα Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

Η Μαρινό ξεκίνησε με εξαιρετικά σερβίς και έκανε εύκολα το 1-0. Η Καναδή πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό και έκανε break και μάλιστα με 0 στην Σάκκαρη, για το 2-0. Με άλλους 4 σερί πόντους (και 12-1 στην αρχή του παιχνιδιού) το Νο109 στην κατάταξη έφτασε στο 3-0 με love service game, συνεχίζοντας να σερβίρει εξαιρετικά.

Με δυσκολία κατάφερε να σπάσει το ρόδι η Μαρία και να μειώσει στο σερβίς της σε 3-1, με την Καναδή να συνεχίζει να... σφυροκοπά από το σερβίς και να φτάνει στο 4-1 με άλλο ένα love service game, έχοντας μάλιστα άσο σε δεύτερο σερβίς!

