Η Σβιτόλινα αντίπαλος της Αντρέεβα στον τελικό στα WTA Finals

Δημήτρης Ντζάνης
Η Σβιτόλινα αντίπαλος της Αντρέεβα στον τελικό στα WTA Finals
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Η Ελίνα Σβιτόλινα έχασε μόλις τρία games από τη Λίντα Νόσκοβα και για 3η φορά στην καριέρα της θα αγωνιστεί στον τελικό στα WTA Finals.

Η Ελίνα Σβιτόλινα προερχόμενη από τη μεγάλη νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα, μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον 2ο ημιτελικό των WTA Finals στο Indian Wells, καθώς νίκησε την Τσέχα, Λίντα Νόσκοβα με 6-2, 6-1 σε μόλις 65 λεπτά.

Η 32χρονη παίκτρια από την Ουκρανία θα είναι η αντίπαλος της Μίρα Αντρέβα στον τελικό της Κυριακής (15/11) και θα έχει την ευκαιρία να πάρει ρεβάνς από τη 19χρονη Ρωσίδα για την ήττα της με 6-4, 6-0 τη Δευτέρα (9/11), στην 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Η Σβιτόλινα θα δώσει το «παρών» για 3η φορά στην καριέρα της σε τελικό WTA Finals, διεκδικώντας το 2ο τρόπαιό της.

 

Το 2018 το κατέκτησε, νικώντας στον τελικό την Αμερικανίδα, Σλόαν Στέφενς με 3-6, 6-2, 6-2 στη Σιγκαπούρη, ενώ το 2019 είχε ηττηθεί από την Άσλεϊ Μπάρτι με 6-4, 6-3 στον τελικό της διοργάνωσης στην πόλη Σενζέν της Κίνας.

Η Σβιτόλινα θα παίξει για τον 21ο τίτλο της καριέρας της και 3ο στο 2026, μετά αυτούς στο 250άρι του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία τον Ιανουάριο και στο WTA 1000 της Ρώμης τον Μάιο κι αν τα καταφέρει από το Νο.6, θα ξεπεράσει την Κόκο Γκοφ στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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