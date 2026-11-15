Η Σβιτόλινα αντίπαλος της Αντρέεβα στον τελικό στα WTA Finals

Η Ελίνα Σβιτόλινα έχασε μόλις τρία games από τη Λίντα Νόσκοβα και για 3η φορά στην καριέρα της θα αγωνιστεί στον τελικό στα WTA Finals.

Η Ελίνα Σβιτόλινα προερχόμενη από τη μεγάλη νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα, μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον 2ο ημιτελικό των WTA Finals στο Indian Wells, καθώς νίκησε την Τσέχα, Λίντα Νόσκοβα με 6-2, 6-1 σε μόλις 65 λεπτά.

Η 32χρονη παίκτρια από την Ουκρανία θα είναι η αντίπαλος της Μίρα Αντρέβα στον τελικό της Κυριακής (15/11) και θα έχει την ευκαιρία να πάρει ρεβάνς από τη 19χρονη Ρωσίδα για την ήττα της με 6-4, 6-0 τη Δευτέρα (9/11), στην 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Elina Svitolina and Mirra Andreeva will face each other in the WTA Finals championship match. Mirra leads the head-to-head 2-1. Mirra beat her in the 1st round robin match of the tournament, but Elina did beat her at the Australian Open this year. Who wins the title? 🏆 https://t.co/HmCqqM3jzg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2026

Η Σβιτόλινα θα δώσει το «παρών» για 3η φορά στην καριέρα της σε τελικό WTA Finals, διεκδικώντας το 2ο τρόπαιό της.

Το 2018 το κατέκτησε, νικώντας στον τελικό την Αμερικανίδα, Σλόαν Στέφενς με 3-6, 6-2, 6-2 στη Σιγκαπούρη, ενώ το 2019 είχε ηττηθεί από την Άσλεϊ Μπάρτι με 6-4, 6-3 στον τελικό της διοργάνωσης στην πόλη Σενζέν της Κίνας.

Svitolina d. Linda Noskova 6-2 6-1 ELINA REACHES THE WTA FINALS CHAMPIONSHIP MATCH FOR THE FIRST TIME SINCE 2019. Unbelievable turnaround since losing her 1st match of the tournament. This is her 3rd time reaching the WTA Finals Championship match. ELEVENTH top 10 win of 2026, she passes Elena Rybakina as the woman with the most top 10 wins this year… she is confirmed to finish with the most. ✅54th top 10 win She left the tour to give birth to her daughter. She fought back from an injury that needed surgery. She continues to stand strong as an advocate for Ukraine in the midst of the invasion of her homeland. 7 years have gone by since she last reached the final of this event, but she didn’t let it stop her. Never count out a woman who still believes in her dreams. 🥹 🇺🇦💙 November 14, 2026

Η Σβιτόλινα θα παίξει για τον 21ο τίτλο της καριέρας της και 3ο στο 2026, μετά αυτούς στο 250άρι του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία τον Ιανουάριο και στο WTA 1000 της Ρώμης τον Μάιο κι αν τα καταφέρει από το Νο.6, θα ξεπεράσει την Κόκο Γκοφ στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης.

