H Σαμπαλένκα «έσταξε χολή» για τη Ριμπάκινα
H Aρίνα Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε τη χρονιά μέσα σε σύγχυση, που έφερε η ήττα από την Έλενα Ριμπάκινα με 6-3, 7-6(0) στον τελικό των WTA Finals στο Ριάντ.
Μία νίκη που απέφερε στην παίκτρια από το Καζακστάν χρηματικό έπαθλο 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς κατέκτησε αήττητη το τουρνουά, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην ιστορία του γυναικείου τένις.
Η Σαμπαλένκα αμέσως μετά, μην μπορώντας να συγκρατήσει την ψυχραιμία της, μίλησε με ασέβεια προς το πρόσωπο της Ριμπάκινα, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, τη δείχνει να λέει: «Μια φορά το χρόνο ακόμα και ένα ραβδί πυροβολεί».
Not cool, Aryna Sabalenka. Not cool.
After losing to Elena Rybakina in Riyadh, Sabalenka used a Russian saying: "Once a year even a stick shoots." pic.twitter.com/maJL64tTua— rybafan (@rybafan) November 9, 2025
Η παίκτρια από τη Λευκορωσία χρησιμοποίησε μια ρωσική παροιμία, πρόκειται για μια ιδιωματική έκφραση, που σημαίνει ότι κάποιος πέτυχε τον στόχο του περισσότερο τυχαία, παρά χάρη στις δικές του ικανότητες.
Και τα λόγια της προκάλεσαν πολλά αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Bέβαια, λίγο αργότερα, όταν η αδρεναλίνη έπεσε, χαμογελαστή δίπλα στη Ριμπάκινα στην απονομή των τροπαίων δήλωνε: «Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε όλοι σήμερα, αλλά... μάλλον γερνάω. Γίνομαι πολύ ευαίσθητη. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για τα οποία μπορώ να είμαι περήφανη».
Aryna Sabalenka fighting back tears while speaking to her team after losing to Rybakina in WTA Finals final:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 8, 2025
“Not the result we all wanted today but… I guess I’m getting old. I’m getting really sensitive. 😂 So many things to be proud of.” 🥹
pic.twitter.com/T0P0zE1m61
