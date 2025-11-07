Η Ριμπάκινα με 15 άσους στον τελικό στα WTA Finals

Η Έλενα Ριμπάκινα νικώντας την Τζέσικα Πεγκούλα με 2-1 σετ θα αγωνιστεί στον παρθενικό της τελικό στα WTA Finals.

H Έλενα Ριμπάκινα εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό στα WTA Finals στο Ριάντ, με την 24χρονη να νικά την Τζέσικα Πεγκούλα 4-6, 6-4, 6-3 στον πρώτο ημιτελικό.

Η Ριμπάκινα, που αγωνίζεται για το Καζακστάν, το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στην πρώτη της παρουσία σε τελικό στα WTA Finals θα διεκδικήσει τον τίτλο με τη νικήτρια του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Αμάντα Ανισίμοβα.

Έχοντας 15 άσους η Ριμπάκινα έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στον 22ο τελικό της καριέρας της, που θα έχει την ευκαιρία να παίξει για τον 2ο πιο σημαντικό τίτλο της καριέρας της μετά τον θρίαμβο στο Winbledon το 2022 και να φθάσει συνολικά στους 11.

Η Πεγκούλα με το μοναδικό άσο στον αγώνα κι έπειτα με ένα αβίαστο λάθος από την αντίπαλό της, έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4. Η Ριμπάκινα προηγήθηκε 4-1 και 5-2 στο 2ο σετ, όμως η Πεγκούλα μείωσε σε 5-4, αλλά δέχθηκε το break, με τη Ριμπάκινα να φθάνει στο 6-4.

Στο 3ο σετ η Ριμπάκινα πέτυχε break στο 6o game για το 4-2 και διατηρώντας το σερβίς της πέτυχε το 6-3 για την 4η διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση.