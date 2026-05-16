Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έδωσε το προβάδισμα στη Βόλφσμπουργκ στον τελικό παραμονής με τη Ζανκτ Πάουλι, σκοράροντας με κεφαλιά.

Η Βόλφσμπουργκ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι θέλοντας νίκη για να πάει στα μπαράζ παραμονής και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του! Με το ματς στο 0-0, ο Έρικσεν εκτέλεσε κόρνερ στο 37ο λεπτό και ο Έλληνας στόπερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, κάνοντας το 1-0 για τους Λύκους. Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του 22χρονου αμυντικού και σίγουρα το πιο σημαντικό μέχρι τώρα.