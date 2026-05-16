Ζανκτ Πάουλι - Βόλφμπουργκ: Γκολ με κεφαλιά ο Κουλιεράκης
Η Βόλφσμπουργκ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι θέλοντας νίκη για να πάει στα μπαράζ παραμονής και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του! Με το ματς στο 0-0, ο Έρικσεν εκτέλεσε κόρνερ στο 37ο λεπτό και ο Έλληνας στόπερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, κάνοντας το 1-0 για τους Λύκους. Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό γκολ του 22χρονου αμυντικού και σίγουρα το πιο σημαντικό μέχρι τώρα.
GGGGGGGGGGOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAALLLL— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) May 16, 2026
THE HAMMER DOES IT AGAIN!!!! 🇬🇷🐺 pic.twitter.com/2ME9f4KrDD
